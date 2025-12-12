В ВСУ опровергли оккупацию Новоданиловки и показали, как оккупанты сдаются в плен – видео
Информация о якобы захвате россиянами Новоданиловки в Запорожской области не соответствует действительности. Об этом сообщили Силы обороны юга.
За сутки на юге в плен самостоятельно сдались 12 российских захватчиков. Двое из них – вблизи Новоданиловки. Военные показали видео, как оккупантов с поднятыми руками сопровождает украинский дрон, а затем их принимают военные.
"Информация о якобы захвате данного населенного пункта не соответствует действительности", – отметили в Силах обороны.
Военные отметили, что у врага слишком низкий моральный дух, который вызван бесчеловечным отношением, ужасными условиями и безответственными решениями командования, которое отправляет их "на мясо". Россияне отказываются "погибать ни за что" и принимают решение сдаваться в плен.
"Украинские военные обеспечили пленным сопровождение и безопасность, чтобы тех по дороге не минусовали свои же", – отметили военные.
- 4 декабря Украина опровергла оккупацию Доброполья под Гуляйполем. В НАТО высказали свое мнение о направлении.
- 11 декабря в ВСУ подтвердили заход пехотных групп России в Северск, но отметили, что об оккупации речь не идет.
- 12 декабря военные сообщили, что Российская группировка в Купянске полностью окружена. Президент Зеленский лично приехал в город и записал оттуда обращение к украинцам.
Комментарии (0)