В ВСУ опровергли оккупацию Новоданиловки и показали, как оккупанты сдаются в плен – видео

Россияне сдаются в плен (скриншот видео)

Информация о якобы захвате россиянами Новоданиловки в Запорожской области не соответствует действительности. Об этом сообщили Силы обороны юга.

За сутки на юге в плен самостоятельно сдались 12 российских захватчиков. Двое из них – вблизи Новоданиловки. Военные показали видео, как оккупантов с поднятыми руками сопровождает украинский дрон, а затем их принимают военные.

"Информация о якобы захвате данного населенного пункта не соответствует действительности", – отметили в Силах обороны.

Военные отметили, что у врага слишком низкий моральный дух, который вызван бесчеловечным отношением, ужасными условиями и безответственными решениями командования, которое отправляет их "на мясо". Россияне отказываются "погибать ни за что" и принимают решение сдаваться в плен.

"Украинские военные обеспечили пленным сопровождение и безопасность, чтобы тех по дороге не минусовали свои же", – отметили военные.