В ВСУ подтвердили заход пехотных групп России в Северск, но об оккупации речь не идет

Военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

Силы обороны Украины контролируют город Северск в Донецкой области, в то же время туда зашли вражеские пехотные группы. Об этом сообщил 11 армейский корпус Вооруженных Сил Украины.

В медийном пространстве активно распространяются сообщения о якобы установлении российскими войсками контроля над Северском. Военные отметили, что эти заявления основываются на ложных комментариях и тиражируются информационными ресурсами, работающими в пользу оккупантов.

В 11 корпусе отметили, что Северск остается под контролем Сил обороны. Там рассказали: несмотря на сложные погодные условия и плотный туман, россияне проводят попытки инфильтрации пехотными группами.

"На подступах к Северску украинские подразделения наносят значительные потери штурмовым группам противника, уничтожая до половины их личного состава. Однако отдельным мелким группам удается проникать в подвалы многоэтажных зданий, что затрудняет их быстрое обезвреживание", – говорится в сообщении.

Также фиксируются единичные попытки оккупантов установить свои флаги и другие символы на отдельных зданиях, чтобы создать видимость контроля над городом. Все такие информационные и тактические попытки заканчиваются для врага очередными потерями и не приводят к достижению заявленных целей, заверили в 11 армейском корпусе.

11 декабря российский диктатор Владимир Путин в очередной раз нафантазировал об успехах оккупационной армии. Он заявил, что Вооруженные силы РФ якобы взяли под контроль город Северск в Бахмутском районе Донецкой области.

"Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса", – цинично заявил диктатор РФ.

Карта: DeepState

2 декабря топ-чиновник НАТО на брифинге заявлял, что российские захватчики закрепились в Северске и, вероятно, достигли окрестностей Лимана.

По оценкам Альянса, для полной оккупации Донецкой области россиянам нужно год-два.