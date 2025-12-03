Третий армейский корпус опроверг заявления о якобы "прорыве" россиян в городе Лиман Донецкой области, опубликовав видео с одним из пленных захватчиков. Накануне высокопоставленный чиновник НАТО во время брифинга заявил, что захватчики, вероятно, могли достичь окраин населенного пункта, передавала корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

1 декабря начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину, что штурмовые подразделения оккупантов якобы зашли в этот населенный пункт на севере Донецкой области.

"Подразделения корпуса [63 отдельная механизированная бригада и соединения 60 ОМБр] отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", – подчеркнул командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Военные отметили, что в течение последнего месяца оккупанты с десяток раз пробовали инфильтрироваться в окрестностях города малыми группами, однако россияне каждой из них были уничтожены или взяты в плен.

Ранее, 2 декабря, топ-чиновник Альянса заявил, что российские войска осуществляли просачивание в Лиман и Северск на Донетчине.

Он утверждал, что Россия закрепилась в Северске и, вероятно, достигла окрестностей Лимана.

Также Третий корпус опубликовал видео, на котором один из пленных россиян благодарит российского пропагандиста-"военкора" за то, что он слил в Telegram их позиции: "Врага оперативно обнаружили наши бойцы. Часть группы уничтожили на месте, а ему повезло попасть в плен и выжить".

"За четыре года Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки РФ приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах", – отметил командир 63 ОМБр, полковник Павел Юрчук.

Украинский аналитический проект Deepstate не фиксирует присутствие россиян в Лимане и Северске. Однако часть населенных пунктов (в Лимане – только небольшая часть окраины) и территория вокруг них находится в серой зоне:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate