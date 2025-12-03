В ВСУ опровергли доклад Путину о "прорыве" в Лиман. Что говорят в НАТО
Третий армейский корпус опроверг заявления о якобы "прорыве" россиян в городе Лиман Донецкой области, опубликовав видео с одним из пленных захватчиков. Накануне высокопоставленный чиновник НАТО во время брифинга заявил, что захватчики, вероятно, могли достичь окраин населенного пункта, передавала корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.
1 декабря начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину, что штурмовые подразделения оккупантов якобы зашли в этот населенный пункт на севере Донецкой области.
"Подразделения корпуса [63 отдельная механизированная бригада и соединения 60 ОМБр] отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", – подчеркнул командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.
Военные отметили, что в течение последнего месяца оккупанты с десяток раз пробовали инфильтрироваться в окрестностях города малыми группами, однако россияне каждой из них были уничтожены или взяты в плен.
Ранее, 2 декабря, топ-чиновник Альянса заявил, что российские войска осуществляли просачивание в Лиман и Северск на Донетчине.
Он утверждал, что Россия закрепилась в Северске и, вероятно, достигла окрестностей Лимана.
Также Третий корпус опубликовал видео, на котором один из пленных россиян благодарит российского пропагандиста-"военкора" за то, что он слил в Telegram их позиции: "Врага оперативно обнаружили наши бойцы. Часть группы уничтожили на месте, а ему повезло попасть в плен и выжить".
"За четыре года Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки РФ приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах", – отметил командир 63 ОМБр, полковник Павел Юрчук.
Украинский аналитический проект Deepstate не фиксирует присутствие россиян в Лимане и Северске. Однако часть населенных пунктов (в Лимане – только небольшая часть окраины) и территория вокруг них находится в серой зоне:
- Вышеупомянутый топ-чиновник НАТО также рассказал, что оценка разведки Альянса по ситуации в Покровске и Мирнограде говорит о сложном положении в этих городах, но их возможная потеря не будет означать краха украинской обороны.
- Между тем вечером 2 декабря главком ВСУ Сырский сообщил, что в Купянске защитники значительно улучшили тактическое положение.
