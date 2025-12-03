Третій армійський корпус спростував заяви про буцімто "прорив" росіян у місті Лиман Донецької області. Напередодні високопосадовець НАТО під час брифінгу заявив, що загарбники, ймовірно, могли досягти околиць населеного пункту, передавала кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

1 грудня начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов доповів диктатору Володимиру Путіну, що штурмові підрозділи окупантів нібито зайшли у цей населений пункт на півночі Донеччини.

"Підрозділи корпусу [63 окрема механізована бригада та з'єднання 60 ОМБр] відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лимана та не дозволяють противнику зайти до міста", – наголосив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Військові зазначили, що впродовж останнього місяця окупанти з десяток разів пробували інфільтруватися на околицях міста малими групами, однак росіян кожної з них було знищено або взято у полон.

Раніше, 2 грудня, топчиновник Альянсу заявив, що російські війська здійснювали просочування до Лимана та Сіверська на Донеччині.

Він стверджував, що Росія закріпилась у Сіверську і, ймовірно, досягла околиць Лимана.

Також Третій корпус опублікував відео, на якому один з полонених росіян дякує російському пропагандисту-"воєнкору" за те, що він злив у Telegram їхні позиції: "Ворога оперативно виявили наші бійці. Частину групи знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити".

"За чотири роки Герасімов "спалив" свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби РФ наблизитися до Лимана, він доповідає Путіну про неіснуючі успіхи", – зауважив командир 63 ОМБр, полковник Павло Юрчук.

Український аналітичний проєкт Deepstate не фіксує присутність росіян у Лимані й Сіверську. Однак частина населених пунктів (у Лимані – лише невелика частина околиці) та територія навколо них перебуває у сірій зоні:

Мапа: Deepstate

