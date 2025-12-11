У ЗСУ підтвердили заходження піхотних груп Росії у Сіверськ, але про окупацію не йдеться

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

Сили оборони України контролюють місто Сіверськ у Донецькій області, водночас туди зайшли ворожі піхотні групи. Про це повідомив 11 армійський корпус Збройних Сил України.

У медійному просторі активно поширюються повідомлення про нібито встановлення російськими військами контролю над Сіверськом. Військові зазначили, що ці заяви ґрунтуються на неправдивих коментарях і тиражуються інформаційними ресурсами, що працюють на користь окупантів.

Читайте також Окуповані території стали чорною дірою для Росії. Жахлива ціна війни для Путіна

У 11 корпусі наголосили, що Сіверськ залишається під контролем Сил оборони. Там розповіли: попри складні погодні умови та щільний туман, росіяни проводять спроби інфільтрації піхотними групами.

"На підступах до Сіверська українські підрозділи завдають значних втрат штурмовим групам противника, знищуючи до половини їхнього особового складу. Проте окремим дрібним групам вдається проникати в підвали багатоповерхових будівель, що ускладнює їх швидке знешкодження", – йдеться у повідомленні.

Також фіксуються поодинокі спроби окупантів встановити свої прапори та інші символи на окремих будівлях, щоб створити видимість контролю над містом. Усі такі інформаційні та тактичні спроби закінчуються для ворога черговими втратами та не призводять до досягнення заявлених цілей, запевнили в 11 армійському корпусі.

11 грудня російський диктатор Володимир Путін вчергове нафантазував про успіхи окупаційної армії. Він заявив, що Збройні сили РФ нібито взяли під контроль місто Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області.

"Звільнення міста Сіверськ та успішні наступальні дії на цьому напрямку значно наближають новий – успішний, не сумніваюся у цьому, – наступ за іншими напрямками та вигнання українських збройних формувань з нашої території, відновлення мирного життя на землі Донбасу", – цинічно заявив диктатор РФ.

Мапа: DeepState

2 грудня топчиновник НАТО на брифінгу заявляв, що російські загарбники закріпилися у Сіверську і, ймовірно, досягли околиць Лимана.

За оцінками Альянсу, для повної окупації Донецької області росіянам потрібно рік-два.