Ситуація у Серебрянці надскладна: Росія намагається переправляти війська човнами і ББМ

Окупанти хочуть отримати повний контроль над Серебрянкою та Дронівкою, а потім зайняти висоти поблизу Закітного та Платонівки, пояснюють у ДШВ

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Ситуація у селі Серебрянка Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області наразі є надскладною, росіяни намагаються перекинути туди додаткові сили. Про це повідомила 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

У бригаді стверджують, що утримують позиції на північному сході від Сіверська, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці, проте окупанти намагаються підтягувати війська.

"Ворог продовжує застосовувати переважно тактику малих піхотних груп. Однак днями біля Серебрянки намагався застосувати бойові броньовані машини, щоб уникнути боєзіткнення з десантниками 81 ОАеМБр та швидко транспортувати особовий склад. Завдяки вчасному виявленню та злагодженій роботі груп БпС – наші десантники знищили транспорт разом із близько 10 військовослужбовцями РФ", – йдеться у повідомленні.

Також росіяни продовжують спроби транспортувати особовий склад через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. Лише за два останні доби підрозділи безпілотних систем 81 бригади знищили два човни з особовим складом армії РФ.

"Це не дає змогу противнику закріпитись та здійснити подальші штурмові дії", – наголосили десантники.

Військові нагадали, що ключова мета росіян на цьому відтинку фронту – отримати повний контроль над населеними пунктами Серебрянка та Дронівка, адже саме ці два села слугуватимуть як плацдарми для накопичення живої сили та техніки. В разі їхнього захоплення ціль росіян – подальше просування та зайняття висот поблизу населених пунктів Закітне та Платонівка.

На мапі DeepState Серебрянка ще з 19 грудня позначена "червоною", а Дронівка – частково окупованою і частково у сірій зоні. Проте у ЗСУ спростовували інформацію про окупацію цих населених пунктів.

Серебрянка і Дронівка на мапі DeepState станом на 21 грудня