Десантники показали відео провальної спроби росіян форсувати Сіверський Донець

Окупанти хочуть захопити берег Сіверського Донця в районі декількох населених пунктів для розміщення артилерії й дронів та для контролю доріг

Російський військовий (Фото: Російські пропагандистські медіа)

Російські окупаційні війська зазнали невдачі під час спроби форсувати річку Сіверський Донець у Донецькій області. Про це повідомила 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними військових, противник намагався переправити особовий склад через річку в районі населених пунктів Дронівка, Платонівка та Закітне, зокрема з боку Ямполя за допомогою моторизованих гумових човнів. Метою операції було закріплення на прибережній смузі для подальшого розміщення артилерії, підрозділів БпЛА та встановлення контролю над логістичними маршрутами.

Підрозділам 81 бригади вдається завчасно виявляти ворога та бити як по окупантах, так і по статичних цілях.

"Такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян у напрямку селища Дронівка та інших населених пунктів, розташованих у смузі відповідальності", – додали військові.

Військові додали, що загалом ситуація у смузі відповідальності 81 окремої аеромобільної бригади напружена. Окупанти діють малими групами, намагаючись інфільтруватися в Дронівку та обійти українські позиції через дорогу Сіверськ–Закітне.

Паралельно також фіксуються спроби підтягування артилерії й облаштування пунктів дислокації операторів дронів поблизу північно-східної околиці Дронівки та в районі Серебрянського лісництва.

Дронівка / Ямпіль на карті Deepstate 5 січня 2026 року