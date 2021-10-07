Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 октября

1. РОССИЙСКИЕ ХАКЕРЫ АТАКОВАЛИ СЕТИ ПРАВИТЕЛЬСТВ США И ЕС. Группировка российских хакеров в течение нескольких последних месяцев пыталась проникнуть в правительственные сети США и ЕС и атаковала несколько технологических компаний. В декабре 2020 года эта же группировка атаковала программное обеспечение IT-компании SolarWinds, нарушив работу не менее девяти американских федеральных агентств (подробнее).

2. НАЛОГОВАЯ МАССОВО ОТЗЫВАЕТ ЛИЦЕНЗИИ У АЗС GLUSCO. СЕТЬ СДАЕТ СВОИ ЗАПРАВКИ В АРЕНДУ. С января по октябрь 2021 года налоговая служба аннулировала 56 лицензий на торговлю топливом сети АЗС Glusco. Аннулирование лицензий происходит по инициативе самой сети, Glusco массово сдает свои автозаправки в аренду (подробнее).

3. СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ЮРИСТЫ: ТОП-20 ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ПО ДОХОДАМ. Возглавила рейтинг с показателем 1,26 млрд грн Фоззи Коммерц – одна из компаний Fozzy Group. На втором и третьем местах – юридические фирмы Астерс (1,04 млрд грн) и Саенко Харенко (385,1 млн грн) соответственно (подробнее).

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОТПРАВИЛА РАЗУМКОВА В ОТСТАВКУ. Верховная Рада отправила в отставку своего главу Дмитрия Разумкова. Такое решение было принято сегодня на заседании парламента. За отзыв Разумкова с должности спикера Рады проголосовали 284 нардепа (подробнее).

5. РАЗУМКОВ НАМЕКНУЛ НА АМБИЦИИ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ. Бывший спикер намекнул о президентских амбициях во время брифинга после своей отставки: "Раньше все что говорили – из председателей Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали" (подробнее).

6. УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. Украина обошла Италию, Грузию, Румынию и Черногорию в глобальном рейтинге финансовой грамотности, составленном USAID (подробнее).

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ В СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ ПОСЛЕ ПИКОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ГОСДОЛГУ. Международные резервы Украины уменьшились в сентябре на 9,2% - до $28,7 млрд (в эквиваленте) после пиковых выплат по государственному долгу (подробнее).

8. НА СЧЕТА ЭНЕРГОАТОМА НАЛОЖЕН АРЕСТ. Исполнительная служба наложила арест на счета Энергоатома в пользу ЗАО "Совместное украинского-американское предприятие с иностранными инвестициями "Укрелектроват" в сумме 127,3 млн грн, из которых сумма основного долга составляет 2,5 млн грн (подробнее).

9. ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ УПАЛИ НИЖЕ $1000 ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК. Цена ноябрьских газовых фьючерсов на бирже ICE Futures голландского хаба TTF резко упала до уровня $980 за тысячу кубометров после достижения рекордного показателя в $1924 днем ранее, 6 октября. В ходе торгов, цена несколько выросла и стабилизировалась на отметке $1200 за тысячу кубов (подробнее).

10. КРЕДИТ НА ПОКУПКУ SKYMALL. В УКРЭКСИМБАНКЕ РАССКАЗАЛИ О ПРИЧИНЕ КОНФЛИКТА СО СХЕМАМИ. Скандал в АО "Укрэксимбанк" был связан с вопросом журналистов о выдаче кредита в $60 млн на покупку ТРЦ SkyMall в Киеве, сообщил врио главы банка Сергей Ермаков. По мнению журналистов, кредит выдали лицу, которое может быть связано с финансированием антигосударственной деятельности в ОРДЛО (подробнее).

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Оксана Житнюк

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