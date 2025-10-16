Десятки журналистов массово покинули Пентагон из-за новых правил Гэгсета

Фото: AP/Kevin Wolf

15 октября американские журналисты, которые освещали деятельность Минобороны США, покинули Пентагон после того, как их лишили аккредитации за отказ согласиться с ужесточенными правилами доступа. Об этом сообщают Associated Press и The Washington Post.

По данным AP, около 40-50 репортеров одновременно покинули здание, сдав пропуска и вынося личные вещи с рабочих мест.

Отмечается, что по меньшей мере 20 новостных организаций не согласились на новые правила Пентагона по доступу журналистов. Только телеканал One America News Network подписал соглашение.

Бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш накануне объяснил, что новые правила Пентагона запрещают журналистам получать любую, даже незасекреченную, информацию от своих источников без официального согласования министерства, ограничивают передвижение по зданию лишь несколькими коридорами, требуют постоянно носить ярко-красные бейджи в дополнение к обычным, и "многое другое".

Новую политику ввел министр обороны Пит Хэгсет.

Справка 19 сентября 2025 года Пентагон ввел новые правила для журналистов, которые предусматривали запрет собирать или публиковать любую несанкционированную информацию, даже если она не является секретной. За нарушение этих требований журналистов могли лишить аккредитации.



6 октября Минобороны США уточнило и ослабило ограничения – теперь журналистам не нужно получать предварительное одобрение Пентагона перед публикацией материалов с неофициальной информацией.



