Десятки журналістів масово залишили Пентагон через нові правила Гегсета
15 жовтня американські журналісти, які висвітлювали діяльність Міноборони США, залишили Пентагон після того, як їх позбавили акредитації за відмову погодитися з посиленими правилами доступу. Про це повідомляють Associated Press і The Washington Post.
За даними AP, близько 40–50 репортерів одночасно покинули будівлю, здавши перепустки й виносячи особисті речі з робочих місць.
Зазначається, що щонайменше 20 новинних організацій не погодилися на нові правила Пентагону про доступ журналістів. Лише телеканал One America News Network підписав угоду.
Колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш напередодні пояснив, що нові правила Пентагону забороняють журналістам отримувати будь-яку, навіть незасекречену інформацію від своїх джерел без офіційного погодження міністерства, обмежують пересування будівлею лише до кількох коридорів, вимагають постійно носити яскраво-червоні бейджі на додачу до звичайних і "багато іншого".
Нову політику запровадив міністр оборони Піт Гегсет.
6 жовтня Міноборони США уточнило й послабило обмеження – тепер журналістам не потрібно отримувати попереднє схвалення Пентагону перед публікацією матеріалів з неофіційною інформацією.
Водночас Пентагон сам визначає, чи становить журналіст загрозу безпеці.
- 2 жовтня The Washington Post писало, що Пентагон хоче запровадити вибіркові перевірки на поліграфі своїх працівників. Його можуть проходити як чотиризіркові генерали, так і адміністративні асистенти.
