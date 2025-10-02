WP: Пентагон хоче запровадити вибіркові перевірки на поліграфі своїх працівників

Поліграф можуть проходити як чотиризіркові генерали, так і адміністративні асистенти, пише WP

Пентагон (Ілюстративне фото: EPA)

Пентагон планує запровадити суворі угоди про нерозголошення та випадкові перевірки на детекторі брехні для десятків працівників своєї штаб-квартири, включно з багатьма високопосадовцями. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на двох співрозмовників та внутрішні документи Пентагону.

Згідно з проєктом меморандуму заступника міністра оборони Стіва Файнберга, усі військовослужбовці, цивільні працівники та підрядники в Офісі міністра оборони та Об’єднаному комітеті начальників штабів – понад 5000 людей – мають підписати угоду про нерозголошення, яка "забороняє розкриття непублічної інформації без дозволу або поза визначеною процедурою".

В іншому документі Файнберг пропонує створити програму випадкових перевірок на поліграфі для цих посадовців.

"У документах не вказано, хто саме має підписувати угоди і проходити поліграф, що означає, що нововведення можуть стосуватися від чотиризіркових генералів до адміністративних асистентів", – пише видання.

Журналісти зазначають, що ці заходи є частиною ширшої стратегії адміністрації президента США Дональда Трампа та Пентагону щодо виявлення чиновників, яких вважають "недостатньо лояльними" або які надають інформацію журналістам.