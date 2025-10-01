WP: Гегсет хоче обмежити можливості військових США скаржитися на командирів

Піт Гегсет (Фото: EPA)

Міністр оборони Піт Гегсет ініціював реформу, які змінить можливості військових США скаржитися на командирів. Про це йдеться у нових директивах Гегсета, викладених у двох нових політичних меморандумах, з якими ознайомилось The Washington Post.

Зазначається, що Гегсет заявив, що він перегляне військові канали, які дозволяють військовослужбовцям та особовому складу оборони подавати скарги на викривачів, повідомляти про токсичне керівництво або вказувати на дискримінацію за расовою, гендерною, сексуальною чи релігійною ознакою.

Реформи торкнуться офісу рівних можливостей Міноборони та генеральних інспекторів військових служб.

Водночас підкреслюється, що такі зміни впроваджуються одночасно з послабленням правил щодо поводження офіцерів із рядовим персоналом, з переглядом термінів "цькування" або "дідівщина" в межах заходів, які, за словами міністра, "нададуть командирам повноваження забезпечувати дотримання стандартів, не побоюючись помсти або осуду".

"Більше ніяких безпідставних заяв. Ніяких анонімних скарг, повторних звернень чи блокування кар'єр. Досить ходити навшпиньках", – заявив міністр.

Нові директиви є частиною кампанії, що передбачає чистку посад, які, на думку глави Пентагону, відвертають увагу армії від її основного бойового завдання.