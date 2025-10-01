WP: Хегсет хочет ограничить возможности военных США жаловаться на командиров

Пит Хегсет (Фото: EPA)

Министр обороны Пит Хегсет инициировал реформу, которая изменит возможности военных США жаловаться на командиров. Об этом говорится в новых директивах Хегсета, изложенных в двух новых политических меморандумах, с которыми ознакомилось The Washington Post.

Отмечается, что Хегсет заявил, что он пересмотрит военные каналы, которые позволяют военнослужащим и личному составу обороны подавать жалобы на обличителей, сообщать о токсичном руководстве или указывать на дискриминацию по расовому, гендерному, сексуальному или религиозному признаку.

Реформы коснутся офиса равных возможностей Минобороны и генеральных инспекторов военных служб.

При этом подчеркивается, что такие изменения внедряются одновременно с ослаблением правил по обращению офицеров с рядовым персоналом, с пересмотром терминов "травля" или "дедовщина" в рамках мер, которые, по словам министра, "предоставят командирам полномочия обеспечивать соблюдение стандартов, не опасаясь мести или осуждения".

"Больше никаких безосновательных заявлений. Никаких анонимных жалоб, повторных обращений или блокирования карьеры. Хватит ходить на цыпочках", – заявил министр.

Новые директивы являются частью кампании, предусматривающей чистку должностей, которые, по мнению главы Пентагона, отвлекают армию от ее основной боевой задачи.