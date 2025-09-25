WP: Глава Пентагона срочно созвал сотни офицеров США со всего мира на сборы

Встреча запланирована на 30 сентября в Вирджинии, но причины ее неизвестны

Пит Хегсет и военный США (Фото: x.com/PeteHegseth)

Министр обороны США Пит Хегсет в срочном порядке приказал собраться сотням генералов и адмиралов американской армии. Причины экстренного сбора не сообщаются, рассказали The Washington Post более 10 собеседников, знакомых с ситуацией.

Сборы состоятся на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния 30 сентября. По словам собеседников, это посеяло смятение и тревогу среди военных, особенно после многочисленных увольнений высокопоставленных руководителей с начала 2025 года.

"Люди очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что это значит", – сказал один из них.

Директива была разослана высшим военным чинам по всему миру в начале текущей недели. Представитель Пентагона Шон Парнелл 25 сентября в заявлении подтвердил, что Хегсет обратится к высшему командованию в начале следующей недели, но деталей не сообщил.

По словам осведомленных собеседников, приказ Хегсета распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, или эквивалентное им звание в Военно-морских силах, занимающих командные должности, а также на их старших советников. В то же время он не распространяется на высших военных офицеров, занимающих штабные должности.

Ожидается, что на встречу прибудут высшие командующие в зонах конфликтов и старшие военные руководители из Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Приказ не распространяется на высших военных офицеров, занимающих штабные должности. В США и в других странах насчитывается около 800 американских генералов и адмиралов.

Некоторые из собеседников возмущены таким решением главы Пентагона и считают, что "так это не делается".

"Нельзя приглашать командиров, не объясняя им, какова тема или повестка дня. Мы что, сейчас выводим всех генералов и флагманов из Тихоокеанского региона? Все это странно", – сказал один из них.