Пентагон завершил разработку плана "Золотого купола"

Генерал Космических сил США Майкл Гетлайн завершил разработку плана программы противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона.

Сейчас Пентагон не предоставляет какие-либо подробности относительно масштабов или стоимости программы "Золотой купол".

"Сейчас он ("Золотой купол". – Ред.) проходит проверку, и пока дополнительной информации нет, поэтому оперативная безопасность должна быть на первом месте", – говорится в заявлении Пентагона,

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что его завершение может стоить $175 миллиардов.

Однако беспартийное Бюджетное управление Конгресса США считает, что расходы на "Золотой купол" будут гораздо выше. В частности цена только на сеть перехватчиков в космосе может достигать $542 миллиардов долларов в течение 20 лет.