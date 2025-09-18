Пентагон завершив розробку плану "Золотого куполу"

Пентагон (Ілюстративне фото: EPA)

Генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн завершив розробку плану програми протиракетної оборони "Золотий купол". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Пентагону.

Наразі Пентагон не надає будь-які подробиці щодо масштабів чи вартості програми "Золотий купол".

"Наразі він ("Золотий купол". – Ред.) проходить перевірку, і наразі додаткової інформації немає, тому оперативна безпека має бути на першому місці", – йдеться у заяві Пентагону,

У травні президент США Дональд Трамп заявив, що його завершення може коштувати $175 мільярдів.

Однак позапартійне Бюджетне управління Конгресу США вважає, що витрати на "Золотий купол" будуть набагато вищими. Зокрема, ціна лише на мережу перехоплювачів у космосі може сягати $542 мільярдів доларів протягом 20 років.