Пентагон завершив розробку плану "Золотого куполу"
Генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн завершив розробку плану програми протиракетної оборони "Золотий купол". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Пентагону.
Наразі Пентагон не надає будь-які подробиці щодо масштабів чи вартості програми "Золотий купол".
"Наразі він ("Золотий купол". – Ред.) проходить перевірку, і наразі додаткової інформації немає, тому оперативна безпека має бути на першому місці", – йдеться у заяві Пентагону,
У травні президент США Дональд Трамп заявив, що його завершення може коштувати $175 мільярдів.
Однак позапартійне Бюджетне управління Конгресу США вважає, що витрати на "Золотий купол" будуть набагато вищими. Зокрема, ціна лише на мережу перехоплювачів у космосі може сягати $542 мільярдів доларів протягом 20 років.
- 22 березня 2025 року CNN повідомив, що військові посадовці США намагаються розробити протиракетну систему "Золотий купол", і у Білому домі зазначили, що не шкодуватимуть коштів для виконання програми, це є одним із пріоритетів Пентагону за часів президентства Трампа.
- 21 травня Трамп схвалив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю $175 млрд. За підрахунками, проєкт може втілюватися протягом 20 років.
- На початку серпня CNN писало, що Пентагон запланував своє перше випробування "Золотого купола" перед наступними президентськими виборами у 2028 році.
