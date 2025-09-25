WP: Глава Пентагону терміново скликав сотні офіцерів США з усього світу на збори
Міністр оборони США Піт Гегсет у терміновому порядку наказав зібратися сотням генералів і адміралів американської армії. Причини екстреного збору не повідомляються, розповіли The Washington Post понад 10 співрозмовників, знайомих із ситуацією.
Збори відбудуться на базі морської піхоти в Куантіко, штат Вірджинія 30 вересня. За словами співрозмовників, це посіяло сум'яття і тривогу серед військових, особливо після численних звільнень високопоставлених керівників з початку 2025 року.
"Люди дуже стурбовані. Вони й гадки не мають, що це означає", – сказав один із них.
Директива була розіслана вищим військовим чинам по всьому світу на початку поточного тижня. Представник Пентагону Шон Парнелл 25 вересня в заяві підтвердив, що Гегсет звернеться до вищого командування на початку наступного тижня, але деталей не повідомив.
За словами обізнаних співрозмовників, наказ Гегсета поширюється на всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала і вище, або еквівалентне їм звання у Військово-морських силах, які обіймають командні посади, а також на їхніх старших радників. Водночас він не поширюється на вищих військових офіцерів, які обіймають штабні посади.
Очікується, що на зустріч прибудуть вищі командувачі в зонах конфліктів і старші військові керівники з Європи, Близького Сходу та Азійсько-тихоокеанського регіону. Наказ не поширюється на вищих військових офіцерів, які обіймають штабні посади. У США і в інших країнах налічується близько 800 американських генералів і адміралів.
Деякі зі співрозмовників обурені таким рішенням глави Пентагону і вважають, що "так це не робиться".
"Не можна запрошувати командирів, не пояснюючи їм, яка тема або порядок денний. Ми що, зараз виводимо всіх генералів і флагманів із Тихоокеанського регіону? Усе це дивно", – сказав один із них.
- 5 вересня Трамп перейменував Міноборони у Міністерство війни, за даними Politico у Пентагоні обурені таким рішенням.
- 4 вересня FT повідомляло, що США згортають програми оборонної допомоги для країн Європи, що межують із Росією.
- 18 вересня повідомлялося, що Пентагон завершив розробку плану "Золотого купола". Протиракетна оборона проходить перевірку.
