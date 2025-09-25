WP: Глава Пентагону терміново скликав сотні офіцерів США з усього світу на збори

Зустріч запланована на 30 вересня у Вірджинії, але причини її невідомі

Піт Гегсет і військовий США (Фото: x.com/PeteHegseth)

Міністр оборони США Піт Гегсет у терміновому порядку наказав зібратися сотням генералів і адміралів американської армії. Причини екстреного збору не повідомляються, розповіли The Washington Post понад 10 співрозмовників, знайомих із ситуацією.

Збори відбудуться на базі морської піхоти в Куантіко, штат Вірджинія 30 вересня. За словами співрозмовників, це посіяло сум'яття і тривогу серед військових, особливо після численних звільнень високопоставлених керівників з початку 2025 року.

"Люди дуже стурбовані. Вони й гадки не мають, що це означає", – сказав один із них.

Директива була розіслана вищим військовим чинам по всьому світу на початку поточного тижня. Представник Пентагону Шон Парнелл 25 вересня в заяві підтвердив, що Гегсет звернеться до вищого командування на початку наступного тижня, але деталей не повідомив.

За словами обізнаних співрозмовників, наказ Гегсета поширюється на всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала і вище, або еквівалентне їм звання у Військово-морських силах, які обіймають командні посади, а також на їхніх старших радників. Водночас він не поширюється на вищих військових офіцерів, які обіймають штабні посади.

Очікується, що на зустріч прибудуть вищі командувачі в зонах конфліктів і старші військові керівники з Європи, Близького Сходу та Азійсько-тихоокеанського регіону. Наказ не поширюється на вищих військових офіцерів, які обіймають штабні посади. У США і в інших країнах налічується близько 800 американських генералів і адміралів.

Деякі зі співрозмовників обурені таким рішенням глави Пентагону і вважають, що "так це не робиться".

"Не можна запрошувати командирів, не пояснюючи їм, яка тема або порядок денний. Ми що, зараз виводимо всіх генералів і флагманів із Тихоокеанського регіону? Усе це дивно", – сказав один із них.