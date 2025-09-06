Трамп перейменував Міноборони на Міністерство війни

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Про це стало відомо з трансляції, яку вів Білий дім.

Так само перейменовується й посада міністра, яку зараз обіймає Піт Гегсет.

"Я вважаю, що це набагато доречніша назва, особливо з огляду на те, в якому стані перебуває світ просто зараз. У нас найпотужніша армія у світі. У нас найкраще озброєння у світі. У нас найкращі виробники озброєння, без перебільшення. Нам немає рівних... [Системи протиповітряної оборони] Patriot — найкращі. У кожній галузі військової справи ми робимо найкраще, без перебільшення", – заявив Трамп.

Військове відомство США вже йменувалося Міністерством війни з 1789 до 1947 року, після чого, у межах серії масштабних реформ, було перейменовано на Міністерство оборони.