Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны

Руководитель Штатов заявил, что это "гораздо более уместное название", учитывая нынешнее состояние мира

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. Об этом стало известно из трансляции, которую вел Белый дом.

Так же переименовывается и должность министра, которую сейчас занимает Пит Хегсет.

"Я считаю, что это гораздо более уместное название, особенно учитывая то, в каком состоянии находится мир прямо сейчас. У нас самая мощная армия в мире. У нас лучшее вооружение в мире. У нас лучшие производители вооружения, без преувеличения. Нам нет равных... [Системы противовоздушной обороны] Patriot – лучшие. В каждой области военного дела мы делаем лучшее, без преувеличения", – заявил Трамп.

Военное ведомство США уже именовалось Министерством войны с 1789 по 1947 годы, после чего, в рамках серии масштабных реформ, было переименовано в Министерство обороны.