Трамп хочет переименовать Пентагон в Министерство войны

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп намекнул, что вскоре Министерство обороны могут переименовать в Министерство войны. Об этом он заявил во время общения с журналистами из Овального кабинета и во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

"Вы знаете, мы называем его Министерством обороны, но между нами говоря, я думаю, что мы собираемся изменить название. Если вы хотите знать правду, я думаю, что у нас будет некоторая информация об этом, возможно, вскоре", – сказал Трамп.

По его словам, всем нравится, что у США была "невероятная история побед", когда Пентагон был Министерством войны. Но потом США переименовали его в Министерство обороны.

"Когда мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую войну, он (Пентагон. – Ред.) назывался Министерством войны. И для меня это действительно то, чем оно является", – сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что не хочет ограничиваться только обороной. Он заявил, что "хочет наступления также".

Президент США отметил, что это изменение, вероятно, произойдет уже в течение следующей недели или чуть позже.

Справка Министерство войны – бывшее ведомство, которое существовало с 1789 до 1947 года. Оно отвечало за функционирование сухопутных вооруженных сил, а до 1798 года также за военно-морские силы Америки.



В 1947 году по Закону о национальной безопасности Министерство войны разделили: создали отдельные Департаменты армии и ВВС США, а также Национальное военное ведомство. В 1949 году оно превратилось в нынешний Department of Defense (Министерство обороны)