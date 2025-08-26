Трамп хочет переименовать Пентагон в Министерство войны
Президент США Дональд Трамп намекнул, что вскоре Министерство обороны могут переименовать в Министерство войны. Об этом он заявил во время общения с журналистами из Овального кабинета и во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.
"Вы знаете, мы называем его Министерством обороны, но между нами говоря, я думаю, что мы собираемся изменить название. Если вы хотите знать правду, я думаю, что у нас будет некоторая информация об этом, возможно, вскоре", – сказал Трамп.
По его словам, всем нравится, что у США была "невероятная история побед", когда Пентагон был Министерством войны. Но потом США переименовали его в Министерство обороны.
"Когда мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую войну, он (Пентагон. – Ред.) назывался Министерством войны. И для меня это действительно то, чем оно является", – сказал глава Белого дома.
Трамп также отметил, что не хочет ограничиваться только обороной. Он заявил, что "хочет наступления также".
Президент США отметил, что это изменение, вероятно, произойдет уже в течение следующей недели или чуть позже.
В 1947 году по Закону о национальной безопасности Министерство войны разделили: создали отдельные Департаменты армии и ВВС США, а также Национальное военное ведомство. В 1949 году оно превратилось в нынешний Department of Defense (Министерство обороны)
- В ночь на 22 июня США присоединились к израильской операции против Ирана и атаковали ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан. По информации Fox News, для этого могли использовать 30 ракет Tomahawk и пять-шесть противобункерных бомб.
- 22 июля Трамп пригрозил новыми ударами по Тегерану, отреагировав на заявление министра иностранных дел Ирана о продолжении обогащения урана.
