"Ми зробимо це знову". Трамп пригрозив Ірану новими ударами по ядерних обʼєктах
Президент США Дональд Трамп пригрозив новими ударами по Тегерану, відреагувавши на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі про продовження збагачення удару. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.
Аракчі заявив, що пошкодження ядерної програми Ірану дуже серйозні.
"Звісно, що так – я ж казав! І ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!", – написав у відповідь йому Трамп.
Президент США також розкритикував CNN, які писали про те, що американські удари по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни.
"Фальшиві новини CNN мають негайно звільнити свого брехливого "репортера" і попросити вибачення в мене та у чудових пілотів, які "ЗНИЩИЛИ" ядерні об’єкти Ірану. CNN – канал, який дуже програє за рейтингами, як і MSDNC!", – написав Трамп.
- У ніч проти 22 червня США приєдналися до ізраїльської операції проти Ірану і атакували ядерні об'єкти Фордо, Натанз та Ісфахан. За інформацією Fox News, для цього могли використати 30 ракет Tomahawk і п'ять-шість протибункерних бомб.
- 2 липня в Ірані визнали, що ядерні об'єкти країни зазнали значних пошкоджень після атаки США. Зараз триває оцінка збитків.
- 3 липня в МЗС Ірану повідомили, що Тегеран після атаки США на ядерні об'єкти все ще бачить шанс на мирні переговори з Трампом.
- 10 липня в Ізраїлі заявили, що знову завдадуть удару по Ірану, якщо Тегеран погрожуватиме йому.
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