"Ми зробимо це знову". Трамп пригрозив Ірану новими ударами по ядерних обʼєктах

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозив новими ударами по Тегерану, відреагувавши на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі про продовження збагачення удару. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Аракчі заявив, що пошкодження ядерної програми Ірану дуже серйозні.

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"Звісно, що так – я ж казав! І ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!", – написав у відповідь йому Трамп.

Президент США також розкритикував CNN, які писали про те, що американські удари по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни.

"Фальшиві новини CNN мають негайно звільнити свого брехливого "репортера" і попросити вибачення в мене та у чудових пілотів, які "ЗНИЩИЛИ" ядерні об’єкти Ірану. CNN – канал, який дуже програє за рейтингами, як і MSDNC!", – написав Трамп.