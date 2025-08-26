Трамп хоче перейменувати Пентагон на Міністерство війни

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп натякнув, що незабаром Міністерство оборони можуть перейменувати на Міністерство війни. Про це він заявив під час спілкування з журналістами з Овального кабінету та під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном.

"Ви знаєте, ми називаємо його Міністерством оборони, але між нами кажучи, я думаю, що ми збираємося змінити назву. Якщо ви хочете знати правду, я думаю, що у нас буде деяка інформація про це, можливо, незабаром", – сказав Трамп.

За його словами, всім подобається, що у США була "неймовірна історія перемог", коли Пентагон був Міністерством війни. Але потім США перейменували його на Міністерство оборони.

"Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він (Пентагон. – Ред.) називався Міністерством війни. І для мене це справді те, чим воно є", – сказав глава Білого дому.

Трамп також зауважив, що не хоче обмежуватися лише обороною. Він заявив, що "хоче наступу також".

Президент США зазначив, що ця зміна, ймовірно, відбудеться вже протягом наступного тижня чи трохи пізніше.

Довідка Міністерство війни – колишнє відомство, яке існувало з 1789 до 1947 року. Воно відповідало за функціонування сухопутних збройних сил, а до 1798 року також за військово-морські сили Америки.



