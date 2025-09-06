Politico: У Пентагоні обурені рішенням Трампа перейменувати міністерство

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Посадовці Пентагону висловили невдоволення рішенням президента США Дональда Трампа перейменувати відомство. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних співрозмовників з-поміж колишніх та чинних працівників.

Багато хто висловив розчарування, гнів і відверту розгубленість з приводу цих зусиль, які можуть коштувати мільярди доларів на косметичні зміни, що мало що зроблять для розв'язання військових проблем, таких як протидія агресивному альянсу авторитарних держав.

Деталі наказу, підписаного Трампом у п'ятницю, 5 вересня, досі невідомі, але чиновникам, можливо, доведеться змінити печатки Міністерства оборони на понад 700 000 об'єктах у 40 країнах та всіх 50 штатах.

Це включає все: від фірмових бланків для шести військових гілок та десятків інших агентств до тиснених серветок у залах для обідів, вишитих курток для посадовців, затверджених Сенатом, та брелоків у магазині Пентагону.

"Це виключно для внутрішньої політичної аудиторії. Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й не матиме абсолютно ніякого впливу на розрахунки Китаю чи Росії. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити США як розпалювача війни та загрозу міжнародній стабільності", – зазначив колишній співробітник Пентагону.

Офіційна зміна назви, ймовірно, вимагатиме акта Конгресу, хоча людина, знайома з обговореннями, сказала, що Білий дім шукає способи уникнути голосування.

Співробітник Міністерства оборони, який попросив називати його "співробітником військового міністерства", повідомив, що витрати на цей крок, як очікується, змінюватимуться в міру його реалізації. Це не заспокоїло деяких працівників.

"Я бачу, що виникне мільйон дрібних проблем та неприємностей, якщо це справді станеться", – сказав один зі співробітників Пентагону.

Ця зміна неминуче спантеличить численні університети, некомерційні організації та підрядників, які покладаються на фінансування Міністерства оборони, і потенційно створить величезну проблему для комунікації, йдеться у матеріалі.

"На тактичному рівні це означатиме необхідність ребрендингу гори матеріалів з контрактів, маркетингу, розвитку бізнесу тощо, як цифрових, так і інших, які безпосередньо згадують Міністерство оборони", – прокоментував консультант оборонної промисловості.

Наприкінці серпня Трамп заявляв, що не хоче обмежуватися тільки обороною, а "хоче наступу також".

5 вересня президент США підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.