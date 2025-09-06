Politico: В Пентагоне возмущены решением Трампа переименовать министерство

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Чиновники Пентагона выразили недовольство решением президента США Дональда Трампа переименовать ведомство. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных собеседников из числа бывших и действующих работников.

Многие выразили разочарование, гнев и откровенную растерянность по поводу этих усилий, которые могут стоить миллиарды долларов на косметические изменения, которые мало что сделают для решения военных проблем, таких как противодействие агрессивному альянсу авторитарных государств.

Детали приказа, подписанного Трампом в пятницу, 5 сентября, до сих пор неизвестны, но чиновникам, возможно, придется сменить печати Министерства обороны на более 700 000 объектах в 40 странах и всех 50 штатах.

Это включает все: от фирменных бланков для шести военных ветвей и десятков других агентств до тисненых салфеток в залах для обедов, вышитых курток для чиновников, утвержденных Сенатом, и брелоков в магазине Пентагона.

"Это исключительно для внутренней политической аудитории. Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не будет иметь абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы изобразить США как разжигателя войны и угрозу международной стабильности", — отметил бывший сотрудник Пентагона.

Официальное изменение названия, вероятно, потребует акта Конгресса, хотя человек, знакомый с обсуждениями, сказал, что Белый дом ищет способы избежать голосования.

Сотрудник Министерства обороны, который попросил называть его "сотрудником военного министерства", сообщил, что расходы на этот шаг, как ожидается, будут меняться по мере его реализации. Это не успокоило некоторых работников.

"Я вижу, что возникнет миллион мелких проблем и неприятностей, если это действительно произойдет", — сказал один из сотрудников Пентагона.

Это изменение неизбежно озадачит многочисленные университеты, некоммерческие организации и подрядчиков, которые полагаются на финансирование Министерства обороны, и потенциально создаст огромную проблему для коммуникации, говорится в материале.

"На тактическом уровне это будет означать необходимость ребрендинга горы материалов по контрактам, маркетингу, развитию бизнеса и т.д., как цифровых, так и других, которые непосредственно упоминают Министерство обороны", — прокомментировал консультант оборонной промышленности.

В конце августа Трамп заявлял, что не хочет ограничиваться только обороной, а "хочет наступления также".

5 сентября президент США подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны.