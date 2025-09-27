Reuters узнало, зачем глава Пентагона созвал сотни генералов со всего мира
Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням американских генералов со всего мира срочно собраться в Вирджинии, чиновники США охарактеризовали предстоящее совещание как встречу, посвященную "воинскому духу". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц Штатов.
Хегсет созвал американских генералов и адмиралов со всего мира на встречу в штате Вирджиния, во вторник, что является редким собранием военного руководства страны в одном месте, пишет медиа.
Двое собеседников рассказали, что мероприятие будет сосредоточено на обсуждении необходимости соблюдать "воинский дух". Другие же сказали, что мероприятие продолжительностью около часа может затронуть и другие сферы.
Третий чиновник сказал, что учитывая количество высокопоставленных чиновников, которые будут присутствовать в одном месте, вполне вероятно, что могут обсуждаться существенные вопросы, такие как новая стратегия национальной обороны администрации и ожидаемое сокращение количества высших должностей в армии.
"Я не удивлюсь, если во время мероприятия будет какой-то сюрприз. Мы не теряем бдительности", — сказал один из чиновников.
По словам официальных лиц, ожидается, что мероприятие состоится в Университете морской пехоты в Квантико.
В материале говорится, что США имеют войска по всему миру, в том числе в отдаленных местах, таких как Южная Корея, Япония и на Ближнем Востоке, которыми командуют двух-, трех- и четырехзвездочные генералы и адмиралы.
Почти в каждой своей публичной речи глава Пентагона говорит о "воинском духе" и необходимости для американских военных иметь воинственный менталитет.
25 сентября газета The Washington Post сообщила, что Хегсет в срочном порядке приказал собраться сотням генералов и адмиралов американской армии.
- 5 сентября Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны, по данным Politico в Пентагоне возмущены таким решением.
- 18 сентября сообщалось, что Пентагон завершил разработку плана "Золотого купола". Противоракетная оборона проходит проверку.
