Reuters дізналося, навіщо глава Пентагону скликав сотні генералів з усього світу

Піт Гегсет (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням американських генералів з усього світу терміново зібратися у Вірджинії, посадовці США схарактеризували майбутню нараду як зустріч, присвячену "воїнському духу". Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних офіційних осіб Штатів.

Гегсет скликав американських генералів та адміралів з усього світу на зустріч у штаті Вірджинія, у вівторок, що є рідкісним зібранням військового керівництва країни в одному місці, пише медіа.

Двоє співрозмовників розповіли, що захід буде зосереджений на обговоренні необхідності дотримуватися "воїнського духу". Інші ж сказали, що захід тривалістю приблизно годину може торкнутися й інших сфер.

Третій чиновник сказав, що враховуючи кількість високопосадовців, які будуть присутні в одному місці, цілком ймовірно, що можуть обговорюватися суттєві питання, такі як нова стратегія національної оборони адміністрації та очікуване скорочення кількості найвищих посад у війську.

"Я не здивуюся, якщо під час заходу буде якийсь сюрприз. Ми не втрачаємо пильності", – сказав один із посадовців.

За словами офіційних осіб, очікується, що захід відбудеться в Університеті морської піхоти у Квантіко.

У матеріалі йдеться, що США мають війська по всьому світу, зокрема у віддалених місцях, таких як Південна Корея, Японія та на Близькому Сході, якими командують дво-, три- та чотиризіркові генерали та адмірали.

Майже в кожній своїй публічній промові глава Пентагону говорить про "воїнський дух" та необхідність для американських військових мати войовничий менталітет.

25 вересня газета The Washington Post повідомила, що Гегсет у терміновому порядку наказав зібратися сотням генералів і адміралів американської армії.