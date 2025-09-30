Армия США должна готовиться к войне – глава Пентагона
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские генералы должны "готовиться к войне". Об этом он сказал на встрече с высшим военным руководством Вооруженных сил США в Куантико.
Хегсет отметил, что отныне "единственной миссией" Министерства войны (переименованное министерство обороны) является ведение боевых действий.
"Готовьтесь к войне и готовьтесь к победе – будьте непреклонны и бескомпромиссны в этом стремлении. Не потому, что мы хотим войны. Никто здесь не хочет войны. А потому, что мы любим мир", – заявил он.
По словам главы Пентагона, единственные люди, которые заслуживают мира, – те, кто готов воевать ради его защиты. Он подчеркнул, что поддерживает послабление правил ведения боевых действий.
"Больше никаких политически корректных и чрезмерных правил ведения боевых действий... Мы развязываем руки нашим военным, чтобы они могли запугивать, деморализовать, выслеживать и убивать врагов нашей страны... Вы убиваете людей и разрушаете вещи, чтобы заработать на жизнь", – сказал Хегсет.
- 25 сентября WP со ссылкой на своих собеседников сообщило, что Хегсет в срочном порядке приказал собраться сотням генералов и адмиралов американской армии.
- Неназванные чиновники США заявили агентству Reuters, что мероприятие будет сосредоточено на обсуждении необходимости соблюдать "воинский дух". Другие же сказали, что мероприятие продолжительностью примерно час может коснуться и других сфер.
- По данным WP на 28 сентября, участие во встрече Хегсета с топ-генералами США примет и Трамп.
Комментарии (0)