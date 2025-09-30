Армия США должна готовиться к войне – глава Пентагона

Пит Хегсет (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские генералы должны "готовиться к войне". Об этом он сказал на встрече с высшим военным руководством Вооруженных сил США в Куантико.

Хегсет отметил, что отныне "единственной миссией" Министерства войны (переименованное министерство обороны) является ведение боевых действий.

"Готовьтесь к войне и готовьтесь к победе – будьте непреклонны и бескомпромиссны в этом стремлении. Не потому, что мы хотим войны. Никто здесь не хочет войны. А потому, что мы любим мир", – заявил он.

По словам главы Пентагона, единственные люди, которые заслуживают мира, – те, кто готов воевать ради его защиты. Он подчеркнул, что поддерживает послабление правил ведения боевых действий.

"Больше никаких политически корректных и чрезмерных правил ведения боевых действий... Мы развязываем руки нашим военным, чтобы они могли запугивать, деморализовать, выслеживать и убивать врагов нашей страны... Вы убиваете людей и разрушаете вещи, чтобы заработать на жизнь", – сказал Хегсет.