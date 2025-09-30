Армія США має готуватися до війни – глава Пентагону
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські генерали повинні "готуватися до війни". Про це він сказав на зустрічі з вищим військовим керівництвом Збройних сил США в Куантіко.
Гегсет зазначив, що відтепер "єдиною місією" Міністерства війни (перейменоване міністерство оборони) є ведення бойових дій.
"Готуйтеся до війни та готуйтеся до перемоги – будьте непохитними й безкомпромісними в цьому прагненні. Не тому, що ми хочемо війни. Ніхто тут не хоче війни. А тому, що ми любимо мир", – заявив він.
За словами глави Пентагону, єдині люди, які заслуговують на мир, – ті, хто готовий воювати заради його захисту. Він підкреслив, що підтримує послаблення правил ведення бойових дій.
"Більше жодних політично коректних і надмірних правил ведення бойових дій... Ми розв'язуємо руки нашим військовим, щоб вони могли залякувати, деморалізувати, вистежувати та вбивати ворогів нашої країни... Ви вбиваєте людей і руйнуєте речі, щоб заробити на життя", – сказав Хегсет.
- 25 вересня WP із посиланням на своїх співрозмовників повідомило, що Гегсет у терміновому порядку наказав зібратися сотням генералів і адміралів американської армії.
- Неназвані чиновники США заявили агентству Reuters, що захід буде зосереджено на обговоренні необхідності дотримуватися "військового духу". Інші ж сказали, що захід тривалістю приблизно годину може торкнутися й інших сфер.
- За даними WP на 28 вересня, участь у зустрічі Гегсета з топгенералами США візьме і Трамп.
Коментарі (0)