Трамп візьме участь у зустрічі Гегсета з топгенералами Штатів – WP
Американський президент Дональд Трамп вирішив, що відвідає заплановане в останній момент глобальне зібрання топгенералів США, скликане за наказом міністра оборони країни Піта Гегсета. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на відповідний документ.
Поява Трампа не тільки затьмарює плани Гегсета, але й додає нових проблем із безпекою до цього масштабного і майже безпрецедентного військового заходу, зауважує медіа.
"Ми отримали підтвердження від Білого дому, що президент США візьме участь у виступі у вівторок [30 вересня]", – йдеться у документі, надісланому 27 числа, з яким ознайомилось WP.
За його даними, у відділи Пентагону було розіслано повідомлення про те, що участь Трампа "істотно змінить рівень безпеки" виступу.
Участь керівника Штатів покладе відповідальність за забезпечення безпеки заходу на Секретну службу США, зауважує видання.
Згідно з оцінками медіа, вартість перельоту, проживання та транспортування всіх воєначальників (деякі з яких прибудуть із Близького Сходу, Європи та Індо-Тихоокеанського регіону) становитиме мільйони доларів.
Ця подія також викликала занепокоєння щодо безпеки, оскільки всі вищі керівники будуть зібрані в одному місці, особливо з огляду на те, що 30 вересня є останнім днем фінансового року, і якщо уряд припинить роботу через відсутність фінансування, то це може залишити ключових військових відрізаними від своїх підрозділів.
Білий дім не відповів на запит WP про коментар щодо поїздки Трампа.
- 25 вересня WP із посиланням на своїх співрозмовників повідомило, що Гегсет у терміновому порядку наказав зібратися сотням генералів і адміралів американської армії.
- Неназвані чиновники США заявили агенції Reuters, що захід буде зосереджений на обговоренні необхідності дотримуватися "воїнського духу". Інші ж сказали, що захід тривалістю приблизно годину може торкнутися й інших сфер.
Коментарі (0)