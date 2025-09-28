Трамп на тлі загрози шатдауну зустрінеться з лідерами республіканців і демократів у Конгресі

Федеральний уряд США перебуває на межі 15-го часткового припинення роботи з 1981 року

Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura/EPA)

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з провідними лідерами Демократичної та Республіканської партій у Конгресі в понеділок, 29 вересня, щоб обговорити державне фінансування напередодні 30 вересня, крайнього терміну для збереження роботи уряду. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представника Білого дому.

Раніше Трамп скасував зустріч із провідними демократами в Конгресі – конгресменом Гакімом Джеффрісом та сенатором Чаком Шумером – для обговорення державного фінансування.

Джеффріс і Шумер опублікували спільну заяву в суботу ввечері, підтверджуючи зустріч у понеділок, і сказали: "Ми рішуче налаштовані уникнути припинення роботи уряду".

Федеральний уряд перебуває на межі 15-го часткового припинення роботи з 1981 року, оскільки законодавці не змогли домовитися про план дискреційного фінансування на новий фінансовий рік, або приблизно чверті бюджету в $7 трлн.

19 вересня Палата представників, контрольована республіканцями, ухвалила тимчасовий законопроєкт про фінансування уряду до 21 листопада. Законопроєкт не було ухвалено Сенатом, де республіканцям було потрібно 60 голосів.

Демократи в Сенаті відхилили законопроєкт, вимагаючи, щоб будь-яке законодавство скасувало нещодавні скорочення програм охорони здоров'я.

Наразі республіканці займають 53 місця в Сенаті порівняно з 47 у демократів і мають більшість у Палаті представників (219 проти 213).

ДОВІДКА У США шатдаун – це тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування. Якщо законодавці не домовляться щодо бюджету або тимчасового фінансування, урядові установи втрачають право витрачати кошти. Частина державних службовців відправляється у вимушені неоплачувані відпустки. Інші, чиї функції критично важливі (армія, поліція тощо), продовжують працювати, але зарплату отримають лише після відновлення фінансування.

У грудні 2024 року обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про тримісячне фінансування (до березня 2025-го), який дозволив уникнути призупинення роботи уряду. Причому голосування в Сенаті відбулося пізно вночі вже після того, як термін дії попереднього бюджетного закону закінчився.

14 березня 2025 року Сенат ухвалив розроблений республіканцями закон про фінансування уряду, який допоміг уникнути зупинки роботи уряду (так званого шатдауну).