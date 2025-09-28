Трамп на фоне угрозы шатдауна встретится с главами республиканцев и демократов в Конгрессе

Федеральное правительство США находится на грани 15-го частичного прекращения работы с 1981 года

Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura/EPA)

Президент США Дональд Трамп встретится с ведущими лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе в понедельник, 29 сентября, чтобы обсудить государственное финансирование в преддверии 30 сентября, крайнего срока для сохранения работы правительства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее Трамп отменил встречу с ведущими демократами в Конгрессе – конгрессменом Хакимом Джеффрисом и сенатором Чаком Шумером – для обсуждения государственного финансирования.

Джеффрис и Шумер опубликовали совместное заявление в субботу вечером, подтверждая встречу в понедельник, и сказали: "Мы решительно настроены избежать приостановки работы правительства".

Федеральное правительство находится на грани 15-го частичного прекращения работы с 1981 года, поскольку законодатели не смогли договориться о плане дискреционного финансирования на новый финансовый год, или примерно четверти бюджета в $7 трлн.

19 сентября Палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла временный законопроект о финансировании правительства до 21 ноября. Законопроект не был принят Сенатом, где республиканцам требовалось 60 голосов.

Демократы в Сенате отклонили законопроект, требуя, чтобы любое законодательство отменило недавние сокращения программ здравоохранения.

Сейчас республиканцы занимают 53 места в Сенате по сравнению с 47 у демократов и имеют большинство в Палате представителей (219 против 213).

СПРАВКА В США шатдаун – это временное приостановление работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Если законодатели не договорятся о бюджете или временном финансировании, правительственные учреждения теряют право тратить денежные средства. Часть государственных служащих отправляется в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Другие, чьи функции критически важны (армия, полиция и т.д.), продолжают работать, но зарплату получат только после возобновления финансирования.