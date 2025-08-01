Трамп уволил главу Бюро статистики труда из-за того, что ему не понравился ее отчет

Дональд Трамп (Фото:Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Бюро статистики труда Эрику Мак-Энтарфер через несколько часов после того, как она опубликовала ежемесячный отчет о занятости в стране. Об этом американский лидер заявил в Truth Social.

Трамп обвинил Мак-Энтарфер в политической предвзятости.

"Я поручил своей команде немедленно уволить эту ставленницу Байдена, которая занималась политикой. Ее заменит кто-то гораздо более компетентный и квалифицированный. Такие важные цифры должны быть справедливыми и точными, ими нельзя манипулировать в политических целях", – заявил он.

Он написал, что руководительница статистического бюро ранее якобы фальсифицировала данные о росте занятости в стране накануне президентских выборов, чтобы увеличить шансы кандидата от Демократической партии Камала Харрис на победу.

Утром Бюро статистики труда опубликовало отчет, согласно которому в июле в США было создано всего 73 000 рабочих мест, что значительно ниже прогнозов. В отчете также отмечалось, что данные за май и июнь были пересмотрены и оказались ниже ранее объявленных более чем на 200 000 рабочих мест.

Мак-Энтарфер занимала свой пост с января 2024 года. Она была назначена Сенатом США при поддержке обеих партий.