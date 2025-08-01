Трамп уволил главу Бюро статистики труда из-за того, что ему не понравился ее отчет
Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Бюро статистики труда Эрику Мак-Энтарфер через несколько часов после того, как она опубликовала ежемесячный отчет о занятости в стране. Об этом американский лидер заявил в Truth Social.
Трамп обвинил Мак-Энтарфер в политической предвзятости.
"Я поручил своей команде немедленно уволить эту ставленницу Байдена, которая занималась политикой. Ее заменит кто-то гораздо более компетентный и квалифицированный. Такие важные цифры должны быть справедливыми и точными, ими нельзя манипулировать в политических целях", – заявил он.
Он написал, что руководительница статистического бюро ранее якобы фальсифицировала данные о росте занятости в стране накануне президентских выборов, чтобы увеличить шансы кандидата от Демократической партии Камала Харрис на победу.
Утром Бюро статистики труда опубликовало отчет, согласно которому в июле в США было создано всего 73 000 рабочих мест, что значительно ниже прогнозов. В отчете также отмечалось, что данные за май и июнь были пересмотрены и оказались ниже ранее объявленных более чем на 200 000 рабочих мест.
Мак-Энтарфер занимала свой пост с января 2024 года. Она была назначена Сенатом США при поддержке обеих партий.
- Это не первый случай, когда Трамп увольняет высокопоставленных чиновников из-за личных убеждений. 4 апреля стало известно, что президент США уволил главу Агентства национальной безопасности и киберкомандования генерала Тимоти Хоу после разговора с ультраправой активисткой и конспирологом Лорой Лумер.
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