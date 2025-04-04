Трамп уволил главу Агентства нацбезопасности после обвинений в нелояльности – WP

Генерал Тимоти Хоу (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства национальной безопасности и киберкомандования генерала Тимоти Хоу после разговора с ультраправой активисткой и конспирологом Лорой Лумер. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американских чиновников.

По словам собеседников издания, вместе с генералом была уволена его гражданская заместительница Венди Ноубл.

По данным WP, увольнение произошло после встречи Трампа с ультраправой активисткой Лорой Лумер в среду, 2 апреля, во время которой она настаивала на увольнении ряда чиновников из-за их политических предпочтений.

Лумер подтвердила в сети Х, что обращалась к президенту США с материалами, подтверждающими неблагонадежность Хоу и Ноубл.

"Директор АНБ Тимоти Хоу и его заместительница Венди Ноубл были нелояльны к президенту Трампа. Поэтому их уволили. Спасибо президенту Трампу за то, что воспринял предоставленные проверочные материалы, и благодарю за то, что уволил этих пережитков Байдена", – написала она.

По словам Лумер, Хоу был выдвинут на должность бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, который "назвал Трампа фашистом".

А Венди Ноубл, по словам активистки, была протеже бывшего директора национальной разведки США Джеймса Клеппера, который "ложно обвинил россиян в краже выборов в пользу Трампа".

Хоу и его помощница были не единственными уволенными после визита Лумер. По данным издания, в четверг, 3 апреля, были уволены по меньшей мере пять ключевых членов Совета национальной безопасности.