NYT: Администрация Трампа начинает увольнять недавно нанятых офицеров ЦРУ

Правила и процедуры ЦРУ по увольнению прошедших испытательный срок работников отличаются от касающихся тех, которых взяли на службу недавно

Глава ЦРУ (Фото: Doug Mills/EPA)

В Центральном разведывательном управлении начались увольнения по приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сократить штат государственных служащих. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на троих неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Некоторых офицеров, нанятых за последние два года, вызвали в другое место вне штаб-квартиры агентства в Лэнгли (штат Вирджиния) и попросили передать свои полномочия сотрудникам службы безопасности. Эти увольнения преследуют цель сократить ряды вновь принятых офицеров, которых также называют "работниками на испытательном сроке".

Спикер ЦРУ подтвердила, что некоторые офицеры, нанятые за последние два года, были уволены. Непонятно, сколько офицеров попадут под сокращение, но люди, знакомые с этими усилиями, сказали, что не все недавно нанятые сотрудники будут уволены.

Офицерам не сообщили, почему их вызывают, но на фоне увольнений в правительстве США мало кто сомневался в том, что происходит. Фактически некоторые молодые офицеры агентства, работающие в Лэнгли, не решались отвечать на телефонные звонки, волнуясь, что это будет звонок от службы безопасности с просьбой появиться за пределами штаб-квартиры.

Увольнения подорвали моральный дух и снизили продуктивность на этой неделе, по словам некоторых людей, проинформированных о ситуации. Спикер сказала, что ЦРУ проверяло кадры, которые пришли в агентство в течение последних двух лет. В обзоре рассматривается, как новые работники справляются с быстрыми темпами и высокими ставками. Другие чиновники сказали, что увольнения основывались на производительности.

Некоторые собеседники утверждают, что увольнений стало меньше в таких ключевых сферах, как сбор информации о китайских и мексиканских наркокартелях.

Увольнения состоялись лишь через несколько дней после того, как федеральный судья открыл путь для директора ЦРУ Джона Рэтклиффа увольнять работников по желанию без права на обжалование.

Правила и процедуры ЦРУ по увольнению прошедших испытательный срок работников отличаются от касающихся тех, которых взяли на службу недавно. Однако непонятно, придерживается ли агентство этих процедур или будет полагаться на широкие полномочия Рэтклиффа увольнять тех, кого он хочет.

3 февраля 2025 года стало известно, что не работает главный офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно.

5 февраля стало известно, что ЦРУ предложило сотрудникам увольнения с выплатой компенсации.

15 февраля CNN сообщил, что должностные лица администрации Трампа уволили более 300 сотрудников агентства, отвечающего за управление ядерным запасом страны.