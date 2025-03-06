NYT: Адміністрація Трампа починає звільняти нещодавно найнятих офіцерів ЦРУ

Правила та процедури ЦРУ щодо звільнення працівників, які пройшли випробувальний термін, відрізняються від тих, що стосуються працівників, яких взяли на службу нещодавно

Глава ЦРУ (Фото: Doug Mills/EPA)

У Центральному розвідувальному управлінні почалися звільнення за наказом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа скоротити штат державних службовців. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Деяких офіцерів, найнятих за останні два роки, викликали в інше місце за межами штаб-квартири агентства в Ленглі (штат Вірджинія) і попросили передати свої повноваження співробітникам служби безпеки. Ці звільнення мають на меті скоротити ряди новоприйнятих офіцерів, яких також називають "працівниками на випробувальному терміні".

Речниця ЦРУ підтвердила, що деякі офіцери, найняті за останні два роки, були звільнені. Незрозуміло, скільки офіцерів потраплять під скорочення, але люди, знайомі з цими зусиллями, сказали, що не всі нещодавно найняті співробітники будуть звільнені.

Офіцерам не повідомили, чому їх викликають, але на тлі звільнень в уряді США мало хто сумнівався в тому, що відбувається. Фактично деякі молоді офіцери агентства, які працюють у Ленглі, не наважувалися відповідати на телефонні дзвінки, хвилюючись, що це буде дзвінок від служби безпеки з проханням з’явитися за межами штаб-квартири.

Звільнення підірвали моральний дух і знизили продуктивність цього тижня, за словами деяких людей, проінформованих про ситуацію. Речниця сказала, що ЦРУ перевіряло кадри, які прийшли в агентство протягом останніх двох років. В огляді розглядається, як нові працівники справляються зі швидкими темпами та високими ставками. Інші посадовці сказали, що звільнення ґрунтувалися на продуктивності.

Деякі співрозмовники стверджують, що звільнень стало менше в таких ключових сферах, як збір інформації про китайські та мексиканські наркокартелі.

Звільнення відбулися лише через кілька днів після того, як федеральний суддя відкрив шлях для директора ЦРУ Джона Реткліффа звільняти працівників за бажанням без права на оскарження.

Правила та процедури ЦРУ щодо звільнення працівників, які пройшли випробувальний термін, відрізняються від тих, що стосуються працівників, яких взяли на службу нещодавно. Однак незрозуміло, чи дотримується агентство цих процедур, чи покладатиметься на широкі повноваження Реткліффа звільняти тих, кого він хоче.

3 лютого 2025 року стало відомо, що не працює головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівників через електронну пошту проінформували, що приходити на роботу не потрібно.

5 лютого стало відомо, що ЦРУ запропонувало співробітникам звільнення з виплатою компенсації.

15 лютого CNN повідомив, що посадовці адміністрації Трампа звільнили понад 300 співробітників агентства, яке відповідає за управління ядерним запасом країни.