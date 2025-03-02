Росія та Китай намагаються вербувати незадоволених американських посадовців – CNN

Вони зосередили свої зусилля на нещодавно звільнених співробітниках із допуском до секретної інформації

Кремль (Ілюстративне фото: Maxim Shipenkov/EPA)

Росія та Китай наказали своїм розвідувальним службам посилити вербування федеральних службовців США, які працюють у сфері національної безпеки, націлившись на тих, хто був звільнений або відчуває, що незабаром може бути звільнений. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, які ознайомилися зі звітами американської розвідки.

Розвіддані вказують на те, що супротивники прагнуть використати у своїх цілях зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа щодо проведення масових звільнень федеральних посадовців.

За словами двох співрозмовників, Росія та Китай зосереджують свої зусилля на нещодавно звільнених співробітниках із допуском до секретної інформації та посадовцях, які перебувають на випробувальному терміні, яким загрожує звільнення. Йдеться про тих посадовців, які можуть мати цінну інформацію про критичну інфраструктуру США й урядові справи.

Співрозмовники розповіли, що щонайменше дві країни вже створили сайти з наймання персоналу та почали агресивно націлюватися на федеральних службовців у LinkedIn.

Згідно з частково відредагованою копією, яку переглянув CNN, у документі, опублікованому Службою кримінальних розслідувань Військово-морських сил США, йдеться, що розвідувальна спільнота з "високою впевненістю" оцінила, що іноземні вороги намагалися найняти федеральних службовців і "заробити" на планах адміністрації Трампа щодо масових звільнень.

У ньому додали, що офіцерам іноземної розвідки було наказано шукати потенційні джерела в LinkedIn, TikTok, RedNote і Reddit.

"Принаймні один офіцер іноземної розвідки наказав активу створити профіль компанії на Linkedin і опублікувати оголошення про роботу, а також активно переслідувати федеральних службовців, які вказали, що вони "відкриті для роботи"", – йдеться в документі.

Один зі співрозмовників наголосив, що вороги вважають, що співробітники "зараз найбільш уразливі" на тлі масштабних звільнень.

"Не потрібно багато фантазії, щоб побачити, що ці звільнені федеральні працівники з багатими інституційними знаннями є надзвичайно привабливими цілями для розвідувальних служб наших конкурентів і супротивників", – повідомив CNN ще один співрозмовник, знайомий з останніми оцінками США.

Журналісти зазначили, що дані розвідки підтверджують те, що раніше було гіпотетичним побоюванням: масові звільнення можуть запропонувати багату можливість вербування для іноземних спецслужб, які прагнуть використовувати фінансово вразливих або обурених колишніх співробітників.

Міністерство юстиції висунуло звинувачення численним колишнім військовим і співробітникам розвідки за надання американських розвідданих Китаю в останні роки.

"Китай завжди був відданий розвитку відносин зі США на основі взаємної поваги й невтручання у внутрішні справи один одного. Ми виступаємо проти безпідставних спекуляцій щодо Китаю без фактичної основи", – заявили у посольстві КНР.

CNN звернувся за коментарем до офісу директора Національної розвідки, а також до посольства Росії у Вашингтоні.

3 лютого 2025 року стало відомо, що не працює головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівників через електронну пошту проінформували, що приходити на роботу не потрібно.

5 лютого стало відомо, що ЦРУ запропонувало співробітникам звільнення з виплатою компенсації.

15 лютого CNN повідомив, що посадовці адміністрації Трампа звільнили понад 300 співробітників агентства, яке відповідає за управління ядерним запасом країни.