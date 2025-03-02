Россия и Китай пытаются вербовать недовольных американских чиновников – CNN

Они сосредоточили свои усилия на недавно уволенных сотрудниках с допуском к секретной информации

Кремль (Иллюстративное фото: Maxim Shipenkov/EPA)

Россия и Китай приказали своим разведывательным службам усилить вербовку федеральных служащих США, работающих в сфере национальной безопасности, нацелившись на тех, кто был уволен или чувствует, что вскоре может быть уволен. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четырех неназванных собеседников, ознакомившихся с отчетами американской разведки.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Разведданные указывают на то, что противники стремятся использовать в своих целях усилия администрации президента США Дональда Трампа по проведению массовых увольнений федеральных должностных лиц.

По словам двух собеседников, Россия и Китай сосредотачивают свои усилия на недавно уволенных сотрудниках с допуском к секретной информации и находящимся на испытательном сроке, которым грозит увольнение. Речь идет о тех чиновниках, которые могут владеть ценной информацией о критической инфраструктуре США и правительственных делах.

Собеседники рассказали, что по меньшей мере две страны уже создали сайты по найму персонала и начали агрессивно нацеливаться на федеральных служащих в LinkedIn.

Согласно частично отредактированной копии, просмотренной CNN, в документе, опубликованном Службой уголовных расследований Военно-морских сил США, говорится, что разведывательное сообщество с "высокой уверенностью" оценило, что иностранные враги пытались нанять федеральных служащих и "заработать" на планах администрации Трампа по массовым увольнениям.

В нем добавили, что офицерам иностранной разведки было приказано искать потенциальные источники в LinkedIn, TikTok, RedNote и Reddit.

"По крайней мере, один офицер иностранной разведки приказал активу создать профиль компании на Linkedin и опубликовать объявления о работе, а также активно преследовать федеральных служащих, указавших, что они "открыты для работы"", — говорится в документе.

Один из собеседников подчеркнул, что враги считают, что сотрудники "сейчас наиболее уязвимы" на фоне масштабных увольнений.

"Не нужно много фантазии, чтобы увидеть, что эти уволенные федеральные сотрудники с богатыми институциональными знаниями являются чрезвычайно привлекательными целями для разведывательных служб наших конкурентов и противников", – сообщил CNN еще один собеседник, знакомый с последними оценками США.

Журналисты отметили, что данные разведки подтверждают то, что ранее было гипотетическим опасением: массовые увольнения могут создать широкую возможность для вербовки для иностранных спецслужб, стремящихся использовать финансово уязвимых или возмущенных бывших сотрудников.

Министерство юстиции предъявило обвинение многочисленным бывшим военным и сотрудникам разведки за предоставление американских разведданных Китаю в последние годы.

"Китай всегда был предан развитию отношений с США на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. Мы выступаем против безосновательных спекуляций в отношении Китая без фактической основы", — заявили в посольстве КНР.

CNN обратился за комментарием в офис директора Национальной разведки, а также в посольство России в Вашингтоне.

3 февраля 2025 года стало известно, что не работает головной офис Агентства США по международному развитию (USAID). Сотрудников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно.

5 февраля стало известно, что ЦРУ предложило сотрудникам увольнения с выплатой компенсации.

15 февраля CNN сообщил, что должностные лица администрации Трампа уволили более 300 сотрудников агентства, отвечающего за управление ядерным запасом страны.