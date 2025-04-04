Трамп звільнив голову Агентства нацбезпеки після звинувачень у нелояльності – WP

Генерал Тімоті Хоу (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп звільнив очільника Агентства національної безпеки та кіберкомандування генерала Тімоті Хоу після розмови з ультраправою активісткою та конспірологинею Лорою Лумер. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням за двох чинних та одного колишнього американських чиновників.

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За словами співрозмовників видання, разом із генералом було звільнено його цивільну заступницю Венді Ноубл.

За даними WP, звільнення сталося після зустрічі Трампа з ультраправою активісткою Лорою Лумер у середу, 2 квітня, під час якої вона наполягала на звільненні низки чиновників через їхні політичні уподобання.

Лумер підтвердила у мережі Х, що зверталася до президента США із матеріалами, що підтверджували неблагонадійність Хоу та Ноубл.

"Директор АНБ Тімоті Хоу і його заступниця Венді Ноубл були нелояльними до президента Трампа. Тому їх звільнили. Дякую президенту Трампу за те, що сприйняв надані перевіркові матеріали, і дякую за те, що звільнив цих пережитків Байдена", – написала вона.

За словами Лумер, Хоу був висунутий на посаду колишнім головою Обʼєднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, який "назвав Трампа фашистом".

А Венді Ноубл, за словами активістки, була протеже колишнього директора національної розвідки США Джеймса Клеппера, який "неправдиво звинуватив росіян у крадіжці виборів на користь Трампа".

Хоу та його помічниця були не єдиними звільненими після візиту Лумер. За даними видання, у четвер, 3 квітня, було звільнено щонайменше п'ятеро ключових членів Ради національної безпеки.