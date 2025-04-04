Трамп звільнив голову Агентства нацбезпеки після звинувачень у нелояльності – WP
Президент США Дональд Трамп звільнив очільника Агентства національної безпеки та кіберкомандування генерала Тімоті Хоу після розмови з ультраправою активісткою та конспірологинею Лорою Лумер. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням за двох чинних та одного колишнього американських чиновників.
За словами співрозмовників видання, разом із генералом було звільнено його цивільну заступницю Венді Ноубл.
За даними WP, звільнення сталося після зустрічі Трампа з ультраправою активісткою Лорою Лумер у середу, 2 квітня, під час якої вона наполягала на звільненні низки чиновників через їхні політичні уподобання.
Лумер підтвердила у мережі Х, що зверталася до президента США із матеріалами, що підтверджували неблагонадійність Хоу та Ноубл.
"Директор АНБ Тімоті Хоу і його заступниця Венді Ноубл були нелояльними до президента Трампа. Тому їх звільнили. Дякую президенту Трампу за те, що сприйняв надані перевіркові матеріали, і дякую за те, що звільнив цих пережитків Байдена", – написала вона.
За словами Лумер, Хоу був висунутий на посаду колишнім головою Обʼєднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, який "назвав Трампа фашистом".
А Венді Ноубл, за словами активістки, була протеже колишнього директора національної розвідки США Джеймса Клеппера, який "неправдиво звинуватив росіян у крадіжці виборів на користь Трампа".
Хоу та його помічниця були не єдиними звільненими після візиту Лумер. За даними видання, у четвер, 3 квітня, було звільнено щонайменше п'ятеро ключових членів Ради національної безпеки.
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