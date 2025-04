Трамп звільнив кількох "нелояльних" співробітників після зустрічі з конспірологинею – CNN

Агентство Associated Press з посиланням на співрозмовників стверджує, що президент США Дональд Трамп вирішив звільнити кількох працівників Ради національної безпеки після того, як відома американська конспірологиня Лора Лумер заявила про їхню "нелояльність". Про це повідомила й низка інших медіа: The New York Times та CNN.

Усі джерела журналістів зазначили, що Трамп нібито ухвалив рішення про звільнення деяких співробітників Ради нацбезпеки після зустрічі з американською консервативною конспірологинею Лорою Лумер у Білому домі. Їй, зокрема, належить теорія змови, згідно з якою теракти 11 вересня 2001 року були інсценовані "силами" всередині США.

Лумер активно підтримувала Трампа під час президентських виборів 2016 року. Як пише CNN, її також помітили серед оточення Трампа під час останньої президентської кампанії.

Повідомляється, що під час візиту до Білого дому Лумер нібито висловила обурення, що навіть після перевірки в Раду нацбезпеки США "прослизнули" так звані "неокони" — представники зовнішньополітичних поглядів, що зазвичай асоціюються з адміністрацією Буша-молодшого.

За даними журналістів, серед звільнених чиновників — Браян Волш, директор з питань розвідки та колишній співробітник Марка Рубіо в Сенатському комітеті з питань розвідки; Томас Будрі, старший директор з питань законодавства, який працював у Конгресі; Девід Фейт, старший директор з питань технологій і національної безпеки, який працював у Держдепартаменті за часів першої адміністрації Трампа.

NEW: Laura Loomer, the far-right activist & promoter of conspiracy theories, met on Wednesday with Donald Trump in the Oval Office, where she pressed for him to fire National Security Council staff members whom she deemed disloyal to him, the NYT reports



