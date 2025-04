Трамп уволил нескольких "нелояльных" сотрудников после встречи с конспирологом – CNN

Агентство Associated Press со ссылкой на собеседников утверждает, что президент США Дональд Трамп решил уволить нескольких работников Совета национальной безопасности после того, как известный американский конспиролог Лора Лумер заявила об их "нелояльности". Об этом сообщил и ряд других медиа: The New York Times и CNN.

Все источники журналистов отметили, что Трамп якобы принял решение об увольнении некоторых сотрудников Совета нацбезопасности после встречи с американским консервативным конспирологом Лорой Лумер в Белом доме. Ей, в частности, принадлежит теория заговора, согласно которой теракты 11 сентября 2001 года были инсценированы "силами" внутри США.

Лумер активно поддерживала Трампа на президентских выборах 2016 года. Как пишет CNN, ее также заметили в окружении Трампа во время последней президентской кампании.

Сообщается, что во время визита в Белый дом Лумер якобы выразила возмущение, что даже после проверки в Совет нацбезопасности США "проскользнули" так называемые "неоконы" – представители внешнеполитических взглядов, обычно ассоциирующихся с администрацией Буша-младшего.

По данным журналистов, среди уволенных чиновников — Брайан Волш, директор по разведке и бывший сотрудник Марка Рубио в Сенатском комитете по разведке; Томас Будри, старший директор по законодательству, работавший в Конгрессе; Дэвид Фейт, старший директор по технологиям и национальной безопасности, работавший в Госдепартаменте во времена первой администрации Трампа.

NEW: Laura Loomer, far-right activist & promoter of conspiracy theories, met on Wednesday with Donald Trump in Oval Office, where she pressed for him to fire National Security Council staff members whem she deemed disloyal to him, the NYT



How's this real life? pic.twitter.com/b5s2h4Q1v4