Трамп звільнив керівницю Бюро статистики праці через те, що йому не сподобався її звіт

Дональд Трамп (Фото:Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп наказав звільнити голову Бюро статистики праці Еріку Мак-Ентарфер через кілька годин після того, як вона опублікувала щомісячний звіт про зайнятість у країні. Про це американський лідер заявив у Truth Social.

Трамп звинуватив Мак-Ентарфер у політичній упередженості.

"Я доручив своїй команді негайно звільнити цю політичну призначенку Байдена. Її замінить хтось набагато компетентніший та кваліфікованіший. Такі важливі цифри мають бути справедливими та точними, ними не можна маніпулювати в політичних цілях", – заявив він.

Він написав, що керівниця статистичного бюро раніше нібито підробляла дані про зростання працевлаштованих у країні напередодні президентських виборів, щоб збільшити шанси кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс на перемогу.

Вранці Бюро статистики праці опублікувало звіт про те, що у липні у США було створено лише 73 000 робочих місць, що значно нижче за прогнози. Також у звіті було зазначено, що дані за травень та червень були переглянуті, і вони виявилися нижчими за раніше оголошені на понад 200 000 робочих місць.

Мак-Ентарфер обіймала свою посаду з січня 2024 року. Її призначив Сенат США за двопартійної підтримки.