Трамп примет участие во встрече Хегсета с топ-генералами Штатов – WP
Американский президент Дональд Трамп решил, что посетит запланированное в последний момент глобальное собрание топ-генералов США, созванное по приказу министра обороны страны Пита Хегсета. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на соответствующий документ.
Появление Трампа не только омрачает планы Хегсета, но и добавляет новые проблемы с безопасностью к этому масштабному и почти беспрецедентному военному мероприятию, отмечает медиа.
"Мы получили подтверждение от Белого дома, что президент США примет участие в выступлении во вторник [30 сентября]", – говорится в документе, присланном 27 числа, с которым ознакомилось WP.
По его данным, в отделы Пентагона было разослано сообщение о том, что участие Трампа "существенно изменит уровень безопасности" выступления.
Участие руководителя Штатов возложит ответственность за обеспечение безопасности мероприятия на Секретную службу США, отмечает издание.
Согласно оценкам медиа, стоимость перелета, проживания и транспортировки всех военачальников (некоторые из которых прибудут с Ближнего Востока, Европы и Индо-Тихоокеанского региона) составит миллионы долларов.
Это событие также вызвало беспокойство относительно безопасности, поскольку все высшие руководители будут собраны в одном месте, особенно учитывая то, что 30 сентября является последним днем финансового года, и если правительство прекратит работу из-за отсутствия финансирования, то это может оставить ключевых военных отрезанными от своих подразделений.
Белый дом не ответил на запрос WP о комментарии относительно поездки Трампа для выступления во вторник.
- 25 сентября WP со ссылкой на своих собеседников сообщило, что Хегсет в срочном порядке приказал собраться сотням генералов и адмиралов американской армии.
- Неназванные чиновники США заявили агентству Reuters, что мероприятие будет сосредоточено на обсуждении необходимости соблюдать "воинский дух". Другие же сказали, что мероприятие продолжительностью примерно час может коснуться и других сфер.
