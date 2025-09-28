Трамп примет участие во встрече Хегсета с топ-генералами Штатов – WP

Руководитель Штатов примет участие в совещании с высокопоставленными военными 30 сентября, сообщило медиа со ссылкой на документ

Дональд Трамп и Пит Хегсет (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Американский президент Дональд Трамп решил, что посетит запланированное в последний момент глобальное собрание топ-генералов США, созванное по приказу министра обороны страны Пита Хегсета. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на соответствующий документ.

Появление Трампа не только омрачает планы Хегсета, но и добавляет новые проблемы с безопасностью к этому масштабному и почти беспрецедентному военному мероприятию, отмечает медиа.

"Мы получили подтверждение от Белого дома, что президент США примет участие в выступлении во вторник [30 сентября]", – говорится в документе, присланном 27 числа, с которым ознакомилось WP.

По его данным, в отделы Пентагона было разослано сообщение о том, что участие Трампа "существенно изменит уровень безопасности" выступления.

Участие руководителя Штатов возложит ответственность за обеспечение безопасности мероприятия на Секретную службу США, отмечает издание.

Согласно оценкам медиа, стоимость перелета, проживания и транспортировки всех военачальников (некоторые из которых прибудут с Ближнего Востока, Европы и Индо-Тихоокеанского региона) составит миллионы долларов.

Это событие также вызвало беспокойство относительно безопасности, поскольку все высшие руководители будут собраны в одном месте, особенно учитывая то, что 30 сентября является последним днем финансового года, и если правительство прекратит работу из-за отсутствия финансирования, то это может оставить ключевых военных отрезанными от своих подразделений.

Белый дом не ответил на запрос WP о комментарии относительно поездки Трампа для выступления во вторник.

СПРАВКА. Секретная служба – федеральное правоохранительное агентство, которое проводит уголовные расследования и обеспечивает защиту американских политических деятелей, их семей и иностранных глав государств или правительств во время визитов в США. Секретная служба входит в состав Министерства внутренней безопасности.