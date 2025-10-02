WP: Пентагон хочет ввести выборочные проверки на полиграфе своих работников

Полиграф могут проходить как четырехзвездочные генералы, так и административные ассистенты, пишет WP

Пентагон (Иллюстративное фото: EPA)

Пентагон планирует ввести строгие соглашения о неразглашении и случайные проверки на детекторе лжи для десятков работников своей штаб-квартиры, включая многих высокопоставленных должностных лиц. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух собеседников и внутренние документы Пентагона.

Согласно проекту меморандума заместителя министра обороны Стива Файнберга, все военнослужащие, гражданские работники и подрядчики в Офисе министра обороны и Объединенном комитете начальников штабов – более 5000 человек – должны подписать соглашение о неразглашении, которое "запрещает раскрытие непубличной информации без разрешения".

В другом документе Файнберг предлагает создать программу случайных проверок на полиграфе для этих должностных лиц.

"В документах не указано, кто именно должен подписывать соглашения и проходить полиграф, что означает, что нововведения могут относиться от четырехзвездочных генералов до административных ассистентов", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что эти мероприятия являются частью более широкой стратегии администрации президента США Дональда Трампа и Пентагона по выявлению чиновников, которых считают "недостаточно лояльными" или предоставляющих информацию журналистам.