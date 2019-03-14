Детективов НАБУ из расследования о схемах в оборонке отстранили

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Двух детективов НАБУ, фигурирующих в журналистском расследовании Наших грошей, отстранили от выполнения обязанностей на время проведения служебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что такое решение принял директор бюро Артем Сытник, учитывая общественный резонанс и требование членов Совета общественного контроля НАБУ.

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"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами BIHUS.info", - сказал Сытник.

Он также сообщил, что по завершению расследования НАБУ передаст результаты в ГБР, а также сообщит о них общественности.

В комментарии ВВС Украина Сытник сообщил, что речь идет о заместителе руководителя Третьего отдела І подразделения детективов главного подразделения детективов НАБУ Олеге Борисенко и детективе третьего отдела и подразделения главного подразделения детективов НАБУ Дмитрии Литвиненко.

Среди тех, кого требовал отстранить общественный совет, был также первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

В расследовании BIHUS.info говорится, что в 2017 году Литвиненко уточнял у Рогозы (глава Оптимум спецдетали, - ред.), какую фирму удалить из перечня проблемных контрагентов.