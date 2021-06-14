Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июня

1. СТАТИСТИКА ВОСКРЕСЕНЬЯ. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ МЕНЬШЕ 500 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ. За сутки 13 июня в Украине выявили 420 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 857), больше всего – в Киеве (89 случаев COVID-19 за сутки) (подробнее).

2. TESLA ВОЗОБНОВИТ ПРОДАЖУ АВТО ЗА БИТКОИНЫ: ИЛОН МАСК НАЗВАЛ УСЛОВИЕ. КУРС СНОВА РАСТЕТ. Стоимость криптовалюты Bitcoin подскочила на 9,3% – до $39 372 после того, как основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что американский автопроизводитель снова начнет продавать машины за биткоины, если процесс майнинга станет более экологичным (подробнее).

3. У РОССИИ И США СТАЛО БОЛЬШЕ ГОТОВОГО К УДАРАМ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ: ИНФОГРАФИКА SIPRI. США и Россия продолжили в 2020 году демонтировать устаревающие ядерные боеголовки, но в совокупности с новыми суммарное количество боевых блоков в оперативном развертывании на начало 2021-го у них выросло примерно на 50 единиц (подробнее).

4. КОНКУРЕНТ АТБ. РОССИЙСКАЯ СЕТЬ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ 40 МАГАЗИНОВ В УКРАИНЕ. До конца июня 2021 года сеть Mere (проект владельцев российской сети Светофор – ред.) хочет возобновить работу магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Также в планах сети — открытие 40 магазинов до конца года (подробнее).

5. ДЕЛО АЗС GLUSCO. АРЕСТОВАНЫ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА 28 КОМПАНИЙ НА 700 МЛН ГРН. В ГФС отметили, что речь идет о компаниях причастных к схеме реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС (Glusco, – ред.), которая, по данным следствия, привела к уклонению от уплаты налогов на 240 млн грн (подробнее).

6. НАФТОГАЗ ХОЧЕТ СУДИТЬСЯ С ГАЗПРОМОМ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА НА ТРАНЗИТ ГАЗА ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ. Украина планирует подать иск против российского ОАО "Газпром", чтобы добиться транзита газа из Средней Азии. Российский монополист блокирует это направление 15 лет (подробнее).

7. В МАЕ В РАДУ ПРОШЛИ БЫ ПЯТЬ ПАРТИЙ – ОПРОС ДЕМИНИЦИАТИВ И ЦЕНТРА РАЗУМКОВА. Партия Слуга народа почти на 10% опережает ближайшего конкурента – Европейскую солидарность (подробнее).

8. ОТОПЛЕНИЕ ПОДОРОЖАЕТ: ПРЕДПРИЯТИЯ ТКЭ РАСКРИТИКОВАЛИ ТАРИФ НАФТОГАЗА. В отопительном сезоне 2021-2022 гг. рост тарифов на отопление может составить 15-40% с учетом предложенных ГК "Нафтогаз Трейдинг" условий поставок топлива (подробнее).

9. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ НЕСПРАВЕДЛИВЫМИ ТРЕБОВАНИЯ МВФ К УКРАИНЕ, КОТОРАЯ ВОЮЕТ ВОСЬМОЙ ГОД. В контексте сотрудничества Украины с Международным валютным фондом несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам, сказал Зеленский (подробнее).

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Вадим Ребрина

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