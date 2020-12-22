Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 декабря

1. КАБМИН НАЗНАЧИЛ ГЛАВОЙ ГФС НАЛОГОВИКА ВРЕМЕН ЯНУКОВИЧА. Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании вечером в понедельник, 21 декабря, назначил Вадима Мельника председателем Государственной фискальной службы (подробнее).

2. НА МЭРА БРОВАРОВ СОВЕРШЕНО ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ: ПОГРОМ В ДОМЕ, БИЛИ НА ГЛАЗАХ У СЕМЬИ. Группа разбойников проникла в дом, угрожала физической расправой паре, украла деньги и золото, после чего скрылась в неизвестном направлении (подробнее).

3. "ДАТАГРУП" ПОКУПАЕТ ОПЕРАТОРА "ВОЛЯ". "Датагруп" объявила, что достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital (подробнее).

4. PHILIP MORRIS ПОДАЛ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ ИСК ПРОТИВ УКРАИНЫ. Philip Morris International подал иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины в связи с несправедливым, по мнению компании, решением АМКУ оштрафовать компанию по делу Тедис (подробнее).

5. ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ: ГОСГЕОНЕДРА ВЫСТАВЛЯЕТ НА АУКЦИОН УЧАСТОК С ЗАПАСАМИ ЗОЛОТА. Государственная служба геологии и недр анонсировала первую в истории Украины продажу через электронный аукцион золотоносного участка (подробнее).

6. ДЕФИЦИТ СОЛИДАРНОЙ СИСТЕМЫ. ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ НЕ ХВАТАЕТ 26 МЛРД ГРН НА ПЕНСИИ В 2021. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году (подробнее).

7. ЭНЕРГОАТОМ ПОКАЗАЛ НОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ УКРАИНСКИХ АЭС: ФОТО, ВИДЕО. НАЭК Энергоатом завершил строительство первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (подробнее).

8. DRAGON CAPITAL ПОКУПАЕТ БАНК НОВИНСКОГО. Инвестиционная компания Dragon Capital (Кипр) собирается купить акции банка АО "Юнекс Банк" (подробнее).

9. В УКРАИНЕ УТВЕРДИЛИ ПЛАН ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19: ЗА ДВА ГОДА – МИНИМУМ 50%, КТО ПЕРВЫЙ. Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от COVID-19. Он предусматривает четыре этапа и охватывает период по март 2022 года (подробнее).

10. ЧВК ВАГНЕРА. BELLINGCAT СНИМАЕТ ФИЛЬМ О СПЕЦОПЕРАЦИИ, КОТОРУЮ ЗЕЛЕНСКИЙ ОТРИЦАЕТ. Журналисты группы Bellingcat делают расследование и снимают документальный фильм об операции украинских спецслужб по вывозу наемников ЧВК Вагнера из России (подробнее).

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Вадим Ребрина

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