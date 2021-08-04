Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 августа

1. УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ. Жан Беленюк выиграл золото, Парвиз Насибов – серебро, Ирина Коляденко получила бронзу, дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук получил первую в истории Украины бронзу на Олимпиаде в артистическом плавании. (подробнее)

2. НАБУ СООБЩИЛО О ПОДОЗРЕНИИ ГЛАВЕ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛСОВЕТА. Главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки. (подробнее)

3. ПРИБЫЛЬ ОПЕРАТОРА ГТС УПАЛА ВДВОЕ. Чистая прибыль ООО "Оператор ГТС Украины" составила 5,6 млрд грн в первом полугодии 2021-го – она упала вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (13,1 млрд грн). Двойное сокращение прибыли в компании связывают с долгами облгазов Фирташа. (подробнее)

4. МИНЭКОНОМИКИ ПОВЫСИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН, КРУПНЕЙШИЕ АЗС ОТРЕАГИРОВАЛИ. Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,86 грн/литр и дизтоплива – 22,24 грн/литр. Розничные сети АЗС 4 августа подняли цены на бензины, при этом стоимость дизельного топлива изменилась разнонаправлено. (подробнее)

5. МУЖЧИНА УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ ГРАНАТУ В ЗДАНИИ КАБМИНА. В здание Кабинета министров вошел мужчина с гранатой и угрожал ее взорвать, его задержали после 10-минутных переговоров. (подробнее)

6. КАБМИН ОДОБРИЛ СОЗДАНИЕ УСЛУГИ "Е-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ". Благодаря новой услуге на портале Дия можно будет пройти госрегистрацию бизнеса (регистрация ФОП, ООО), зарегистрироваться в налоговой, или получить различного рода лицензии. (подробнее)

7. В ОП ПООБЕЩАЛИ, ЧТО РЕЗКОГО РОСТА ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕ БУДЕТ. Резкого роста цен на электроэнергию для населения не будет. Кабмин и регулятор (НКРЭКУ) разрабатывают модель нового тарифа – обновленные тарифы представят до 24 августа. (подробнее)

8. ГАЗПРОМ ОСТАНОВИЛ ЗАКАЧКУ ГАЗА В ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ЕВРОПЫ. Российский Газпром фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался в прошлую субботу и завершился по итогам понедельника. (подробнее)

9. МИНФИН ПРИВЛЕЧЕТ 20 МЛРД ГРН ДЛЯ ДОСТУПНОЙ ИПОТЕКИ. Кабмин принял постановление о докапитализации Украинской финансовой жилищной компании за счет выпуска министерством финансов облигаций госзайма на сумму 20 млрд грн. Привлеченные средства будут направленны на финансирование программ получения жилья через финансовый лизинг и доступную ипотеку. (подробнее)

Читайте также статьи дня:

"Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС

Атака на Tencent. Власти Китая спровоцировали бурю на рынке видеоигр. Что происходит?

Депутат Жан Беленюк завоевал первое золото для Украины на Олимпиаде в Токио! Его история

Украина проваливает (пока) Олимпиаду. От чего зависит успех страны, объясняют ученые

Сюжет для Netflix. Вся история скандала с Чаусом (теперь вы все поймете)

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.