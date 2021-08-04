UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 августа

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 августа - Фото

1. УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ. Жан Беленюк выиграл золото, Парвиз Насибов – серебро, Ирина Коляденко получила бронзу, дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук получил первую в истории Украины бронзу на Олимпиаде в артистическом плавании. (подробнее)

2. НАБУ СООБЩИЛО О ПОДОЗРЕНИИ ГЛАВЕ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛСОВЕТА. Главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки. (подробнее)

3. ПРИБЫЛЬ ОПЕРАТОРА ГТС УПАЛА ВДВОЕ. Чистая прибыль ООО "Оператор ГТС Украины" составила 5,6 млрд грн в первом полугодии 2021-го – она упала вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (13,1 млрд грн). Двойное сокращение прибыли в компании связывают с долгами облгазов Фирташа. (подробнее)

4. МИНЭКОНОМИКИ ПОВЫСИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН, КРУПНЕЙШИЕ АЗС ОТРЕАГИРОВАЛИ. Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,86 грн/литр и дизтоплива – 22,24 грн/литр. Розничные сети АЗС 4 августа подняли цены на бензины, при этом стоимость дизельного топлива изменилась разнонаправлено. (подробнее)

5. МУЖЧИНА УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ ГРАНАТУ В ЗДАНИИ КАБМИНА. В здание Кабинета министров вошел мужчина с гранатой и угрожал ее взорвать, его задержали после 10-минутных переговоров. (подробнее)

6. КАБМИН ОДОБРИЛ СОЗДАНИЕ УСЛУГИ "Е-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ". Благодаря новой услуге на портале Дия можно будет пройти госрегистрацию бизнеса (регистрация ФОП, ООО), зарегистрироваться в налоговой, или получить различного рода лицензии. (подробнее)

7. В ОП ПООБЕЩАЛИ, ЧТО РЕЗКОГО РОСТА ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НЕ БУДЕТ. Резкого роста цен на электроэнергию для населения не будет. Кабмин и регулятор (НКРЭКУ) разрабатывают модель нового тарифа – обновленные тарифы представят до 24 августа. (подробнее)

8. ГАЗПРОМ ОСТАНОВИЛ ЗАКАЧКУ ГАЗА В ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ЕВРОПЫ. Российский Газпром фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался в прошлую субботу и завершился по итогам понедельника. (подробнее)

9. МИНФИН ПРИВЛЕЧЕТ 20 МЛРД ГРН ДЛЯ ДОСТУПНОЙ ИПОТЕКИ. Кабмин принял постановление о докапитализации Украинской финансовой жилищной компании за счет выпуска министерством финансов облигаций госзайма на сумму 20 млрд грн. Привлеченные средства будут направленны на финансирование программ получения жилья через финансовый лизинг и доступную ипотеку. (подробнее)

Читайте также статьи дня: 

"Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС

Атака на Tencent. Власти Китая спровоцировали бурю на рынке видеоигр. Что происходит?

Депутат Жан Беленюк завоевал первое золото для Украины на Олимпиаде в Токио! Его история

Украина проваливает (пока) Олимпиаду. От чего зависит успех страны, объясняют ученые

Сюжет для Netflix. Вся история скандала с Чаусом (теперь вы все поймете)

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 