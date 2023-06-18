"Дезинформация полностью интегрирована в военные стратегии России" – постпред в ООН

Россия сделала дезинформацию и язык вражды важными инструментами пропаганды в стремлении уничтожить украинскую нацию, а также частью глобальной пропагандистской кампании против Украины. Об этом говорилось на презентации в ООН совместного доклада Украины, Литвы и Польши, сообщает МИД.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В штаб-квартире ООН прошла презентация совместного доклада "Устойчивость к дезинформации: перспектива Люблинского треугольника", сообщает МИД. Доклад был подготовлен Инициативой гражданской устойчивости (Литва), Институтом Костюшко (Польша) и Детектор-медиа (Украина).

На презентации выступил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, который сказал, что "распространение дезинформации полностью интегрировано в военные стратегии России".

"Последний пример последовал 6 июня, когда Россия пыталась скрыть свое военное преступление – подрыв дамбы Каховской ГЭС, распространяя многочисленные фейки и безосновательные обвинения", – напомнил Кислица.

Презентация доклада была приурочена к Международному дню противодействия языку вражды. "Именно этот отвратительный феномен ставят себе на службу разжигающие вооруженные конфликты, войны, практикующие массовые убийства, геноцид целых народов", – отмечает МИД.

14 июня МИД Болгарии назвал "пропагандой и дезинформацией" публичное заявление посла РФ в Софии о том, что Болгария якобы "стала участником конфликта" из-за поставок боеприпасов Украине и якобы намерена отправить на фронт своих военных.

Читайте также: Небензя обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кислица: Россия барахтается в грязи лжи

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.