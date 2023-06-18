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"Дезинформация полностью интегрирована в военные стратегии России" – постпред в ООН

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 18:13
Фото - МИД

Россия сделала дезинформацию и язык вражды важными инструментами пропаганды в стремлении уничтожить украинскую нацию, а также частью глобальной пропагандистской кампании против Украины. Об этом говорилось на презентации в ООН совместного доклада Украины, Литвы и Польши, сообщает МИД

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В штаб-квартире ООН прошла презентация совместного доклада "Устойчивость к дезинформации: перспектива Люблинского треугольника", сообщает МИД. Доклад был подготовлен Инициативой гражданской устойчивости (Литва), Институтом Костюшко (Польша) и Детектор-медиа (Украина).

На презентации выступил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, который сказал, что "распространение дезинформации полностью интегрировано в военные стратегии России".

"Последний пример последовал 6 июня, когда Россия пыталась скрыть свое военное преступление – подрыв дамбы Каховской ГЭС, распространяя многочисленные фейки и безосновательные обвинения", – напомнил Кислица.

Презентация доклада была приурочена к Международному дню противодействия языку вражды. "Именно этот отвратительный феномен ставят себе на службу разжигающие вооруженные конфликты, войны, практикующие массовые убийства, геноцид целых народов", – отмечает МИД.

  • 14 июня МИД Болгарии назвал "пропагандой и дезинформацией" публичное заявление посла РФ в Софии о том, что Болгария якобы "стала участником конфликта" из-за поставок боеприпасов Украине и якобы намерена отправить на фронт своих военных.

Читайте также: Небензя обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кислица: Россия барахтается в грязи лжи

Сергей Бережной
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Сергей Кислицаязык враждыООНдезинформацияпропаганда россии
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