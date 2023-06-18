"Дезінформація повністю інтегрована у військові стратегії Росії" – постпред в ООН

Росія зробила дезінформацію та мову ворожнечі важливими інструментами пропаганди у прагненні знищити українську націю, а також частиною глобальної пропагандистської кампанії проти України. Про це йшлося на презентації в ООН спільної доповіді України, Литви та Польщі, повідомляє МЗС.

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У штаб-квартирі ООН відбулася презентація спільної доповіді "Стійкість до дезінформації: перспектива Люблінського трикутника", повідомляє МЗС. Доповідь була підготовлена Ініціативою громадянської стійкості (Литва), Інститутом Костюшка (Польща) та Детектор-медіа (Україна).

На презентації виступив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який сказав, що "поширення дезінформації повністю інтегровано у військові стратегії Росії".

"Останній приклад стався 6 червня, коли Росія намагалася приховати свій воєнний злочин – підрив дамби Каховської ГЕС, поширюючи численні фейки та безпідставні звинувачення", – нагадав Кислиця.

Презентація доповіді була присвячена Міжнародному дню протидії мові ворожнечі. "Саме цей огидний феномен ставлять собі на службу ті, хто розпалює збройні конфлікти, війни, практикує масові вбивства, геноцид цілих народів", – зазначає МЗС.

14 червня МЗС Болгарії назвало "пропагандою та дезінформацією" публічну заяву посла РФ у Софії про те, що Болгарія нібито "стала учасником конфлікту" через постачання боєприпасів Україні і нібито має намір відправити на фронт своїх військових.

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