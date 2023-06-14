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"Пропаганда та дезінформація": МЗС Болгарії відповіло на фейки посла Росії про війну

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14.06.2023, 22:45
Марія Габріель (Фото - EPA)

МЗС Болгарії назвало "пропагандою та дезінформацією" публічну заяву посла РФ у Софії про те, що Болгарія нібито "стала учасником конфлікту" через постачання боєприпасів Україні і нібито має намір відправити на фронт своїх військових. Заява опублікована на сайті міністерства.

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У заяві міністерства йдеться, що у зв'язку з публікацією дипломаткою РФ Елеонорою Митрофановою "гіпотез та припущень щодо підтримки, яку надає Болгарія Україні", МЗС вважає за потрібне нагадати, що "Болгарія рішуче засуджує безпрецедентну і неспровоковану військову агресію РФ проти України і робить внесок у міжнародні зусилля щодо підтримки цієї країни".

Далі в документі йдеться, що допомога, яку Болгарія надає Україні, "юридично зумовлена ​​відповідними правовими нормами та законами", а властиві демократичному процесу форми взаємодії та відповідальної поведінки "несумісні з будь-яким спотворенням інформації в публічному просторі".

"Будь-які спроби пропаганди та дезінформації, що компрометують демократичні цінності, неприйнятні та неприпустимі", – наголошує МЗС.

Відповідь на фейки російської дипломатичної представниці стала однією з перших дій нової міністерки закордонних справ Болгарії Марії Габріель, яка обійняла посаду 6 червня.

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Сергій Бережний
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